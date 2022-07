Suso se vuelve a «sentir futbolista» ocho meses después

El extremo del Sevilla Jesús Fernández ‘Suso’ se ha sentido nuevamente futbolista al jugar ocho meses después de sufrir una grave lesión y ha manifestado que ha vuelto a experimentar «ese hormigueo» de la competición, de «sentir a los compañeros, a los rivales, el ambiente de los estadios».

Suso volvió a jugar el pasado domingo en la victoria en los penaltis del Sevilla ante el Sporting Club en el Trofeo Cinco Violines de Lisboa y, en declaraciones a los medios del club, mostró su satisfacción por su regreso al césped tras superar casi un año de sucesivas dolencias que lo tuvieron fuera la casi totalidad de la pasada temporada.

Suso se lesionó el pasado diciembre en un entrenamiento en el tobillo izquierdo tras haber estado de baja previamente por una lesión muscular y haber empezado la temporada lastrado por la virulencia con la que padeció el covid-19 durante la pretemporada, por lo que jugó sólo en doce partidos del pasado ejercicio.

«No ha sido fácil por cómo pasó todo. Me lesioné el isquiotibial, recaí, me recuperé y entrenando con mis compañeros en un salto se me salió el tobillo. Me he llevado mucho tiempo parado y ayer me quité ese peso y aunque fueran quince minutos estoy feliz», confesó el punta gaditano.

Suso, de 29 años y que afronta su cuarta temporada en el Sevilla tras su fichaje desde el Milán italiano, dijo que no ha parado y que está «casi al cien por cien», aunque le falta «seguir compitiendo para estar a tope» porque durante todo el tiempo de inactividad ha «ido tocando cositas y el cuerpo quieras que no ha cambiado», pero intenta encontrarse «lo mejor posible y dando con la tecla».

Se mostró agradecido al entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, porque «en el fútbol ya es raro un entrenador que aguante tanto tiempo y es un dato importante el del míster, ya que los resultados han sido buenísimos, pero su paso ha sido sobresaliente».

El atacante gaditano señaló que su objetivo para este próximo ejercicio «es jugar lo máximo ya que es la manera de coger el ritmo y la intensidad de los compañeros» después de «ocho meses parado» que se notan y, sobre la competencia, afirmó que «cuanta más gente, mejor, ya que así el equipo tiene más variantes y eso es bueno para el grupo».

Se refirió también a los objetivos del conjunto blanco y dijo que «el Sevilla es un referente al hablar de la Europe League, pero un club como este siempre tiene que estar en Champions» y, sobre la Liga, comentó que «es la competición más difícil, es la más larga» y hasta ahora lo han hecho «bastante bien, pero hay que aspirar a más»