Toca resarcirse ante un Elche en apuros

Caer está permitido, pero levantarse es una obligación. Esto es lo que debe tatuarse a fuego el Sevilla FC para no decaer en la lucha por hacer algo grande esta temporada. El primer escoyo de esta apasionante semana futbolera es el Elche CF, que aguardará con las espadas en alto en el Martínez Valero este sábado a las 16:15, en busca de tres puntos que lo saquen del descenso, ya que ocupa la decimonovena posición.

El conjunto nervionense viaja a tierras ilicitanas con algunas dudas a la hora de afrontar el partido, ya que el guardameta Bono sufrió un contratiempo en un dedo justo antes del duelo ante el Barcelona, y Aleix Vidal se retiró con molestias del Camp Nou. A ellos se le suma Jules Koundé, quien hizo un esfuerzo bastante reconocible, aun habiendo tenido algún que otro problema en la previa del choque copero.

Por su parte, el Elche también contará con varias bajas para enfrentarse al Sevilla, entre ellas las de Rigoni, con una lesión que va para varias semanas, y la de Mojica, que lleva entrenándose al margen del grupo durante varias sesiones, aunque no está descartado para el sábado. Como novedad, Josan vuelve a la lista y, salvo contratiempo, apunta a tener bastantes minutos frente a los rojiblancos.

Lopetegui: “Yo estoy pensando en el Elche. Cuando ganamos pensamos en el siguiente partido y cuando perdemos, también”.

El entrenador del Sevilla FC ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del choque ante el Elche, al que ha calificado de fuertes, ordenados y con capacidad de hacer daño. El técnico vasco ser refirió a la tendencia positiva del club franjiverde, gracias a la gestión de su entrenador: “El Elche está muy mejorado desde la llegada de Escribá, diferente en muchos aspectos y ajustado a las capacidades que tienen”.

Respecto al varapalo copero, Lopetegui ha querido transmitir un mensaje de optimismo, en el que remarca que solo queda pensar e ilusionarse en lo que queda por delante: “Estuvimos a unos segundos de poder clasificarnos ante uno de los mejores equipos del mundo. Seguimos ahora con LaLiga y luego tocará la Liga de Campeones. Lo que importa es lo que viene, no hay más”, finalizó el técnico sevillista.

Escribá: “Sabemos que tenemos opciones de cara al partido contra el Sevilla, aunque la dificultad va a ser enorme por el potencial del rival”

El preparador del Elche CF ha asistido a la rueda de prensa previa al partido frente al Sevilla, en la que ha destacado que la dificultad será enorme debido al potencial del conjunto hispalense. Pese a ello, es consciente de que el partido vendrá condicionado por el duelo copero ante el Barcelona ya que “por gestión de esfuerzo, por golpes y por muchas cosas, es normal que no puedan sacar un once titular respecto a la idea que pueda tener su entrenador, aunque también es cierto que tiene una gran plantilla, no es un equipo cualquiera”, elogiaba el técnico franjiverde.

Fran Escribá espera sacar adelante la situación por la que está pasando el Elche, y asegura que lo van a dejar todo por ello. Además, prueba de ello han sido las últimas buenas actuaciones del conjunto ilicitano: “El equipo ha competido bien los tres últimos partidos. Hizo un buen partido en Barcelona, el empate hubiera sido lo más justo en Granada... Eso me deja tranquilo”, sentenció el valenciano.