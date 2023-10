«Yo le cortaba el pelo a Maradona en Sevilla»

Cuenta Javi Melado, que por aquel entonces tenía 18 años, que la primera vez que apareció Diego Maradona por los estudios de la Avenida San Francisco Javier “llevaba una melena que en Argentina estaba de moda pero que aquí en España era de cani. Se lo dije a Claudia, su mujer, que le había acompañado a la grabación del primer programa. Al día siguiente ella nos llamó para pedirnos que subiésemos a Mairena a cortarle la melena. Diego quería volver a llevar el corte de pelo del Mundial del 86, que tanta suerte le había dado. De hecho, me preguntó si me acordaba de cómo llevaba el pelo en ese Mundial para que se lo dejase igual”.

Desde entonces Javi subía una vez por semana a arreglar a Diego. Y si alguna semana tenía algún evento acudía dos veces. Sobre todo le mantenía el corte de pelo, le arreglaba las patillas, el cuello, el flequillo. Siempre llamaba su mujer para fijar el día y la hora, pero luego era él quien le explicaba a Javi cómo quería todo.

Como no había móviles, Claudia siempre llamaba a la tele o a la casa de Javi, que vivía con sus padres. “De las primeras veces que llamó, una de ellas cogió el teléfono mi madre. Cuando volví me contó que una amiga mía, que se había presentado como la mujer del Diego, había llamado para que subiese a cortarle el pelo a su marido. Ella creía que era broma y le respondió que se dejase de tanto cachondeito, le colgó el teléfono y casi la manda a tomar por saco. Mamá, era la mujer de Maradona”.

Diego podría haberse aprovechado de que todas las semanas tenía que acudir a la televisión para que le arreglasen el pelo en la peluquería, como hacen tantos invitados de la tele, pero prefería que Javi subiese a su casa y pagar por los servicios. De hecho, “el primer día que le corté el pelo, cuando terminé, su representante, Marcos Franchi, se acercó y me preguntó qué me debía. Yo le dije que 8.000 pesetas por mi trabajo y por el taxi, sacó un fajo brutal de billetes de 10.000 del bolsillo y me dijo que me quedase con el cambio. Desde entonces nunca le tuve que decir cuánto era mi servicio, me daba un billete de 10.000 pesetas, que entonces era muchísimo dinero”.

“Un día Diego me preguntó si podía arreglar también a Claudia, que por aquel entonces iba todas las semanas a Nápoles a un salón de belleza. Yo le dije que sí y comencé a arreglarle el pelo a la mujer de Maradona”.

Lo de conversar todas las semanas con El Dios debe tener un punto de excentricidad. Pero Javi Melado cuenta que nunca vio en Diego un excéntrico, sino “una persona normal en el trato”. Diego le contaba a Javi, en esas confesiones que se establecen entre peluquero y cliente, que estaba muy cómodo en Sevilla, aunque a veces le agobiaba la presión de la gente. Como sus hijas eran pequeñas se le ocurrió acercarse en la Navidad de 1992 a Cortilandia, ese lugar que era una utopía para los niños de pueblo y un ritual anual para los de ciudad. Diego le contó que se tuvieron que volver a casa ya que sus hijas comenzaron a llorar porque la gente estaba encima de ellas.

Es verdad que era un tanto caprichoso, tanto es así que todos los lunes de programa había que recogerlo en Villa Espartinas en un mercedes blanco. “Otro día me llamó para que lo arreglase un día de fiesta. Subí y me tuvo esperando 2 horas, me indicaban que estaba entrenando en el sótano. Cuando subió tenía la cara hinchada de dormir.

Pero luego era una persona muy cordial, cercana y hasta incluso servicial. Como me subía en taxi, un día le pedí que si podía utilizar su teléfono, entonces todos fijos, para llamar a Teletaxi. Me preguntó a dónde iba y se ofreció a bajarme a la tele en su Porche 911 Carrera cabrio plateado con matrícula SE-1034-BZ”, el mismo que se había comprado en su estancia en Sevilla al cumplir los 32 años y que fue subastado en París en 2021 por 483.000 euros.

Como deportista, Diego Armando Maradona alcanzó un éxito tan enorme que ha trascendido al siglo XXI, eso sí, con esfuerzo y dedicación y partiendo de un talento natural que ejerció en el campo de fútbol, y muchísimo carisma fuera del terreno de juego. Para admirar lo mucho bueno que tuvo y aprender de todo lo malo.

Pero como todos los dioses, Maradona también tuvo peluquero, y el de Sevilla, que ahora trabaja en Jaime & Gianni, se llama Javi Melado.