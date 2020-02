A400M: política, gestión, sanciones y despidos

España, también paradójicamente, al ser el país ensamblador del avión, es el único que ha renunciado a parte de su pedido inicial cuando en 2013 decidió no asumir 13 de los 27 encargos por motivos presupuestarios. Un golpe industrial que además supone en cierta manera competencia para la venta del avión a terceros países con la propia Airbus .

El análisis de El Confidencial aporta otros datos igualmente relevantes. Sobre los 174 pedidos actuales habría que levantar campañas de exportación por entre 25 y 75 unidades más para recuperar el dinero invertido . Unas cifras exigentes pero no inviables para dar la vuelta al A400M y que deje de ser una fuente de problemas.

Seguimos con los motivos internos de la crisis del A400M. La necesidad de hacer un A400M diferente para cada cliente (Alemania, Reino Unido, Francia, España, Bélgica, Turquía y Luxemburgo) fue minusvalorada por Airbus, señala El Confidencial. “Si a ello se añade el sudoku industrial de tener repartida la producción en varios países y realizar el ensamblaje final en Sevilla, se entiende el enorme quebradero de cabeza sufrido entre 2009 y 2015. Las capacidades tácticas y militares no acababan de certificarse y el ritmo de producción -la planta está preparada para hacer 30 aviones al año- no despegaba . A ello se sumó como colofón, en 2015, el accidente de un avión previsto para Turquía en el periodo de pruebas de vuelo en las cercanías de la capital andaluza, que dejó cuatro fallecidos y dos heridos”. El 'software' de los motores está en el centro del accidente de 2015, que aún se investiga en un juzgado de Sevilla.

Había negociaciones con Arabia Saudí y entonces llegó la sanción de Alemania que se niega a venderle al país árabe productos bélicos tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, algo que detuvo los contactos en 2018 y ha dejado en el aire esa opción. Precisamente la sanción alemana ha sido para Airbus uno de los motivos para hacer esa provisión tan conservadora en 2019. “Esta prohibición genera incertidumbre sobre las opciones de colocar ese avión a otras fuerzas armadas de la región aliadas de Arabia Saudí como las de Emiratos Árabes Unidos y Omán, con las que también se venía trabajando”, afirma elconfidencial.com. Por su parte, el diario Abc escribe: “Alemania, uno de los principales socios de Airbus, decidió vetar la venta de armas a Arabia Saudí a finales de 2018 tras el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi y esta medida está complicando las expectativas de comercialización del avión de transporte militar A400M, un programa industrial vital para Sevilla, donde se realiza su montaje final”.

Abc teme que toda esta dinámica se pueda traducir “en que viene otro ajuste severo de plantilla para ahorrar costes y adaptar las capacidades laborales a un nuevo plan de producción en esta división, que afectará de lleno a las factorías andaluzas de Airbus puesto que más del 60% del negocio aeronáutico regional procede de los aviones militares. Sin embargo, según informaba el diario económico Expansión la semana pasada, el presidente de Airbus, Guillaume Faury, aseguró, durante la rueda de prensa en Toulouse de presentación de resultados, que el grupo será "particularmente cuidadoso" a la hora de abordar recortes de empleo en esta división "en España". De los 40.000 trabajadores de Airbus Space and Defense, 9.000 se encuentran en España, donde la compañía emplea en total a 13.000 personas. Según informaciones de Diario de Sevilla, “el Grupo Airbus emplea en España algo más de 13.000 personas, de las que el 60% trabajan para programas de carácter militar, esas 8.000 personas que estarán muy pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses y qué plantea la compañía para reducir costes y ser más competitivos. El resto de la plantilla de Airbus en España se reparte entre la división comercial, que emplea a un 35% (unos 4.500 trabajadores), y la de helicópteros, un 5% que suponen alrededor de 600 empleados.

Faury no oculta que habrá despidos –aunque no utiliza esta palabra- ya que "necesitamos ser competitivos" después de que la división "haya tenido un comportamiento débil en los últimos años" en los que la empresa ha abordado dos reestructuraciones “con un resultado positivo". Esta semana hemos sabido que el cuidado particular en el tema despidos del que hablaba Faury se llama 2.362 trabajadores en Europa de los que 630 corresponden a España y de ellos unos 300 a Sevilla.