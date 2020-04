Antonio Gallego: «Las empresas van a sufrir una drástica caída de la demanda»

Antonio Gallego (Sevilla, 1949) es hoy uno de los nombres propios del aceite de oliva en Andalucía. De las dieciséis factorías que tiene, catorce están aquí.

¿La soledad del empresario se acrecienta en situaciones como la que se está viviendo actualmente? «El empresario siempre se ha sentido algo solo. Pero en estos momentos, la soledad del empresario no es comparable a la que están sufriendo otros personas. Hay muchas familias que ha sufrido la pérdida de seres queridos, a los que no han podido ni siquiera despedir. Hay multitud de personas mayores que están viviendo en soledad sin que puedan recibir el abrazo de sus seres queridos. Esta si es la verdadera soledad que se está sufriendo estos días».

¿Es este el escenario más duro con el que se puede de enfrentar un empresario? ¿Es la incertidumbre el peor enemigo de un empresario? «La incertidumbre forma parte de la vida empresarial y se está habituado a vivir en ella. Desde que se crea una empresa, hay un gran factor de incertidumbre que forma parte del riesgo empresarial.

Desde el punto de vista empresarial, lo más duro que se vive es la paralización de proyectos que tenemos en curso, que no podemos llevar a cabo por la paralización de la economía. No cabe duda que este nuevo formato económico-laboral que estamos viviendo, hasta que no nos habituemos a él, hace que todo vaya más lento».

¿Qué dibujo de podría hacer de la situación de las empresas a corto plazo? «Creo que las empresas van a sufrir una drástica caída de la demanda debido a un menor gasto en el consumo. Tanto a nivel nacional como internacional. Es por ello que debe de agilizar la nuevas líneas de financiación para mantener las cadenas de pago, ya que una caída de la demanda junto a pocas líneas de financiación sería algo ruinoso para la economía».

Los españoles, a pesar de todo, han decidido remar en la misma dirección sumando esfuerzos y sin fisuras ¿Llega un mundo nuevo? «Llega un mundo nuevo que empezábamos a ver como algo a futuro y que se ha instalado de forma inmediata y al que todo la humanidad se enfrenta a él a la misma vez. No tengo duda que pasaremos a un nuevo modelo económico y social. Se ha demostrado que la sociedad de cada país no puede ser independiente de los demás; esta crisis demuestra que se necesita una mayor coordinación entre países. Ha afectado a todos independientemente del nivel económico o régimen político. Definitivamente, toda la sociedad ha probado la compra por internet, las teleconferencias, las películas por pago en casa, las telerecetas, etc».