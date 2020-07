Apertura prácticamente plana en Europa: Qué esperar para hoy

En la jornada de ayer las Bolsas europeas cerraron con recortes moderados y el Ibex 35 terminó la sesión con una mínima caída del 0,17% hasta los 7.474,70 puntos.



Las principales subidas en el Ibex35 fueron para Acciona que subió un 5,55%, Cellnex que sumó un 2,69%, Iberdrola ascendió un 2,03%, Bankia un 1,83% y Mapfre un 1,52%. En el lado de los descensos estuvieron Amadeus que se dejó un 3,91%, Indra restó un 2,99%, IAG bajó un 2,72%, ACS un 2,27% y Banco Sabadell un 1,94%.



Los inversores se mueven entre el no querer perderse las subidas y el temor a la ralentización de la economía ya que seguimos esperando la reactivación del consumo. No hay que olvidar que nuestras economías se basan en el consumo y éste sigue débil, a pesar de que los datos superan a las expectativas del mercado. Las tensiones entre Estados Unidos y China también hacen que se genere cierta incertidumbre y propician el temor a una guerra tecnológica entre ambas potencias. Huawei, por su parte, pone en su punto de mira a aplicaciones tan populares como TikTok y WeChat. El temor al virus continúa, no olvidemos que todo hacía indicar que el verano sería suave en cuanto a contagios, pero la realidad no parece ser esa.



El resultado de la reunión del Banco Central europeo prácticamente sin novedades, estaremos pendientes hoy a la reunión del Consejo Europeo con el debate sobre la magnitud y el reparto del fondo europeo de reconstrucción.



Al otro lado del Atlántico se vieron descensos en el Dow Jones que bajó un 0,50% para cerrar en 26.734,71 puntos, el S&P500 se dejó un 0,34% hasta los 3.215,57 puntos y el Nasdaq retrocedió un 0,73% hasta los 10.473,83 puntos. El sector más perjudicado fue el tecnológico destacando el descenso de Netflix a pesar de presentar unos resultados excelentes y unas ventas superiores a lo esperado.

Continuamos con el inicio de la campaña de resultados, los bancos estadounidenses siguen sorprendiendo al alza lo que puede trasladar confianza a los inversores, el S&P se encuentra a un 5% de sus máximos tras haber caído más de un 34% tras el inicio de la pandemia.



Hoy estaremos pendientes al dato del IPC de la zona euro correspondiente al mes de junio, a la comparecencia del gobernador del Banco de Inglaterra. En Estados Unidos el dato de Permisos de construcción del mes de junio.

El oro en 1.800 dólares la onza y el barril de petróleo Brent en 43,25 dólares, mientras que el Texas cotiza en 40,66 dólares.



Hoy los futuros vienen con ligeras alzas, aunque prácticamente en plano el Ibex 35 sube un 0,23%, el DAX suma un 0,40%, el Eurostoxx añade un 0,30%, el FTSE100 suma un 0,26%, el CAC 40 un 0,10% mientras que el Italia 40 desciende un 0,05%.

Se espera una apertura de mercado sin grandes cambios.



¿En qué valores podemos fijar nuestro punto de mira?, estaremos pendientes de Pandora que tras superar los 377 tiene proyección hasta los 422. Sacyr tras haber superado el 1,95 tiene proyección hasta el 2,18. Catalana de Occidente pendiente de la superación de los 20,90 con proyección hasta 23,23, veremos si hoy consigue superar ese 20,90.

Grupo empresarial San José muy cerca de la resistencia de 5,14 también estará entre los valores a vigilar.