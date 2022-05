Arranca el proyecto DIVAx para promover proyectos transnacionales de TIC aplicado a agro

El proyecto DIVAx ha comenzado oficialmente con el objetivo de ayudar a las pymes a desarrollar proyectos transnacionales de TIC aplicado a agro. CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) participa en esta iniciativa, financiada por el programa europeo Horizonte 2020 a través del proyecto SmartAgriHubs, junto a otros 5 socios de 4 países europeos (España, Francia, Portugal e Italia).

DIVAx facilitará la apertura a Europa de las pymes ‘AgTech’, es decir, aquellas que utilizan tecnología digital aplicada a la agricultura. El proyecto ofrecerá una gama de servicios orientados a aumentar su conocimiento del ecosistema de innovación europeo y aprovechar las oportunidades de financiación y colaboración transfronterizas.

El próximo 21 de junio DIVAx organiza el “Día Europeo de la Agricultura Digital”, una feria online destinada a conocer las tendencias y las actividades realizadas en el ámbito AgTech digital a nivel europeo, que incluirá conferencias, talleres, reuniones B2B y stands virtuales. Durante el evento, se presentarán los servicios de apoyo a las empresas. La inscripción es gratuita y se realiza aquí: www.projectdiva.eu/event/divax

Esta iniciativa surge del proyecto H2020 DIVA, finalizado en 2021 tras financiar 134 proyectos de 180 pymes europeas sobre soluciones TIC para los sectores agroalimentario, forestal y medioambiental.

Socios del proyecto

El consorcio de DIVAx está liderado por Agri Sud-Ouest Innovation (ASOI) y formado por 6 socios multidisciplinares y complementarios:

• Clústeres: CTA y Valorial.

• Digital Innovation Hubs (DIH): ASOI, H-FARM e Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science (INES TEC).

• Centro de investigación / Universidad: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.