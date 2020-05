Así se mata al periodismo

El periodismo es un sector empresarial además de un servicio ¿público o privado? Un sector que lleva decenios recibiendo puñaladas de muerte y está muriéndose. Hablo del periodismo, no de la información y el entretenimiento. ¿Y qué es el periodismo? Aquella profesión y oficio que molesta al Poder y al poder, que lo inquieta, que lo indigna, y que le da voz a los que tienen poca o ninguna, aquella actividad que le dice a la gente lo que los de arriba –de lo privado y de lo público- no quieren que se sepa, como afirmaría Alfred Charles William Harmsworth, lord Northcliffe. Sin transgresión no hay periodismo, hay jaleos, peleas, evasión, promociones de unos y de otros a través de declaraciones en las que el periodista sólo es un correveidile, hay publiperiodismo, hay despiste del receptor dividiendo a la gente en buenos y malos, hay “sangre”, insultos, especulaciones, afirmaciones sin pruebas, intereses que originan que los mensajes que llegan hasta usted sean de una forma y no de otra pero usted no se entera de nada de lo que se cuece detrás de las supuestas noticias.

Para ciudadanos exigentes

Escribo para quienes exigen que les den periodismo, en coherencia con el artículo 20 de la constitución de 1978 –por ahora vigente-: se reconoce y protege el derecho a “recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Reconocer es sencillo, proteger es otra cosa, lo que se nos presenta como periodismo está repleto de propaganda e ideas que coinciden con las de los receptores que no desean complicarse la vida, a pesar de que en 2010 el entonces presidente Obama afirmara: "Si usted es alguien que lee normalmente los editoriales de The New York Times [el periódico de los progresistas], trate de leer de vez en cuando los editoriales de The Wall Street Journal [el periódico de los conservadores]. Quizá le hagan hervir la sangre, quizá no le cambien su forma de pensar, pero la práctica de escuchar los puntos de vista opuestos es esencial para ser un verdadero ciudadano". El periodismo, en contra de lo que se cree y como afirmó hace unos 25 años la profesora y catedrática María Pilar Diezhandino, es una actividad intelectual, no un quehacer para perseguir a paletos o analfabetos del famoseo, o para aguantar ruedas de prensa sin preguntas, o para que la realidad no estropee las consignas que llegan desde arriba y que obligan a ignorar la cantidad de aristas que posee un acontecimiento para al final dar al receptor una verdad a medias. Casi todos los medios que he conocido desde 1974 en que empecé a ejercer el periodismo y desde 1991 que lo investigo desde la universidad, dicen la verdad a medias, es decir, caen en la más espantosa de las mentiras.

Las puñaladas

Primera puñalada. Creímos que los medios, en democracia, iban a ser libres, pero no es así, como demostró en 1991 el sociólogo Alberto Moncada, siguiendo la estela de Manuel Vázquez Montalbán y Enrique Bustamante. Pronto se intensificó la concentración informativa, en coherencia con una pauta mundial que ha ido en aumento y tiene su punto culminante en la llamada Telecommunications Act, aprobada en Estados Unidos en 1996. En pocas palabras, se permitía y facilitaba la concentración mediática y la total diversificación del capital con lo cual desde entonces se acentuó muchísimo la presencia de agentes totalmente extraños al periodismo entre los propietarios de sus empresas. Antes y después de la Telecommunications Act, en España nacieron, a partir de la muerte de Franco (1975), los grupos Prisa (El País), Zeta, Grupo 16, Prensa Ibérica, Unedisa (El Mundo), Vocento (Abc)... Mientras más avanzaba el tiempo más se sustituía la figura del editor-empresario por la de la sociedad en cuyo accionariado estaban presentes sectores empresariales y financieros de lo más variado. El hecho es lógico desde el punto de vista de la dinámica de mercado pero no desde la óptica del rigor de la profesión periodística. Mientras más grandes son las empresas periodísticas, más presiones e intereses tienen detrás, más dueños de todo tipo, al final su labor se reduce abrumadoramente a criticar a los políticos –a unos más que a otros porque los medios proyectan más política que periodismo- pero en el mundo, la inmensa mayoría de los seres humanos no trabaja para los políticos ni para la Administración en general sino para el sector privado. En España, entre todas las administraciones, hay algo más de 2,5 millones de funcionarios mientras que la población activa suma casi 23 millones de personas y unos 8 millones no están en edad de trabajar de los 47 millones de habitantes que tenemos. Por tanto, es en el sector privado donde, según la lógica periodística, debe concentrarse el mayor número de noticias. Sin embargo, como el sector privado más importante suele ser el dueño de los medios, el periodista se ve obligado a no ejercer periodismo sino a formar follón, a hacerse eco de batallas políticas rutinarias, a dirigir su mirada hacia los payasos de las bofetadas, como diría León Felipe de Don Quijote pero que, en este caso, son los políticos. Segunda puñalada. Derivada de la anterior, busquen ustedes en la red, ahí se pueden hallar a las empresas que más invierten en publicidad en los medios. Después, podemos comprobar cuántos reportajes de denuncia e investigación aparecen insistentemente sobre ellas en horas punta y con todo un despliegue informativo. Es un ejercicio que el catedrático de periodismo Francisco Esteve les sugería desarrollar a sus alumnos de un máster sobre Periodismo Económico que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, de Madrid. Puede que todas estas firmas sean buenas por naturaleza y no lo sepamos, pero tampoco eso sería consecuente con la lógica de la experiencia periodística. Petra Secanella, catedrática de periodismo de la Complutense, afirma que el periodista debe suponer que todos estamos en pecado original mientras él no demuestre lo contrario. Y la agencia City News Bureau of Chicago, o City Press, de Chicago, hizo famosa esta premisa: “Si tu madre te dice que te quiere, contrástalo con otra fuente”, es decir, el periodista debe hacer su trabajo, ser un desconfiado, no fiarse de nadie y menos de los lugares donde se concentra poder.