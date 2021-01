Barbadillo, la Empresa bodeguera familiar más Responsable y con mejor Gobierno Corporativo

El Índice Merco es uno de los monitores de referencia en el mundo, y donde se han presentado las empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo de España en 2020, en un año marcado por la pandemia.

Barbadillo, Índice Merco 2020

Barbadillo es una bodega cien por cien familiar elaboradora de vinos, brandies, manzanillas o vinagre en cuatro denominaciones de origen: Jerez-Xeres-Sherry, Brandy de Jerez, Vinagre de Jerez y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda; además de los Vinos de la Tierra de Cádiz. Fuera del marco de Jerez produce también en otras dos denominaciones: D.O. Ribera del Duero y D.O.P. Somontano.

Con dos siglos de historia, este año forma parte del Ranking Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo 2020, ocupando la posición 7ª en el sector “Bebidas”.

Entre los valores que se destacan para que Barbadillo haya entrado en esta clasificación es su independencia y rigor en su gestión y gobierno; la responsabilidad que tiene en cada una de sus acciones y transparencia en comunicarlo; compromiso total con la I+D+i y mejora continua cada día; comunicación constante y fluida para generar confianza; diálogo e igualdad en las relaciones laborales; respeto al medio ambiente y su entorno y, por último, compromiso con los proveedores y clientes siempre buscando la forma de mejorar la relación con ellos y atendiendo a sus peticiones.

Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es el primer monitor auditado del mundo. Se trata de un instrumento de evaluación reputacional lanzado en el año 2000, basado en una metodología multistakeholder compuesta por seis evaluaciones y veinticinco fuentes de información. El seguimiento y verificación de su proceso de elaboración y resultados es objeto de una revisión independiente por parte de KPMG, que publica su dictamen cada año. Todos los criterios de ponderación son públicos al igual que los resultados de cada edición.

Reconocimiento especial en el año del Bicentenario

Este 2021 es un año muy representativo para Barbadillo ya que cumple dos siglos de historia y trayectoria profesional (1821-2021). Durante este año la bodega ha preparado una gran variedad de actividades. Además, se ha creado un Comité de Honor donde S.M. el Rey de España, Felipe VI ha aceptado la presidencia de honor.

Entre las acciones del Bicentenario, recientemente se ha recuperado una antigua sala de botas para acoger un botellero – cuarto de muestras con capacidad para 25.000 botellas, que ya alberga añadas muy especiales de Manzanilla Solear pasada en Rama y Castillo de San Diego -entre otros-, y que se completará con nuevas sacas y ediciones muy especiales de vinos de la bodega para crear un espacio de estudio de la conservación en botella de los vinos de la Tierra de Cádiz.

Sobre Bodegas Barbadillo. Fundada en 1821 en Sanlúcar de Barrameda, Bodegas Barbadillo cumple una tradición centenaria como bodega 100% familiar productora de las denominaciones, Jerez-Xérès-Sherry, Brandy de Jerez, Vinagre de Jerez, Vinos de la Tierra de Cádiz y D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, que lidera con una cuota de existencias superior al 50%. Actualmente Barbadillo se ha convertido en un grupo de gran proyección internacional que, además de desarrollar nuevos productos dentro de su zona geográfica, ha incorporado bodegas en otras Denominaciones de Origen como Bodegas y Viñedos Vega Real en la D.O. Ribera de Duero y Bodega Pirineos en la D.O. Somontano.