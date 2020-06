Betis: fugas y amnesia

Y así estamos, ante una clase de niños creídos a los que Rubi les debe parecer un enano sin curriculum y que precisan que lleguen unos maestros con genio y figura. Y esos se llaman Lorenzo Serra Ferrer y Marcelino García Toral que tienen personalidad y como la tienen necesitan a unos empresarios que no sean mediocridades porque todas las mediocridades les temen a las personas que tienen las cosas claras. El mediocre que vive en la mediocridad y la contagia a su entorno futbolero-empresarial siempre teme que alguien llegue y le quite la poltrona. Vamos a ver si me equivoco y el Betis es de una vez una empresa digna de su historia.

Como por el momento los movimientos internos de protesta entre el accionariado se dejan sentir poco, habrá que pensar en la gente de fuera. Es decir, si los sevillanos béticos con poder no se deciden a dar el puñetazo sobre la mesa, como estamos en un mundo mundializado, echemos mano por lo pronto de Serra y Marcelino, no vamos a buscar accionistas chinos o árabes.

Marcelino ya le cantó las cuarenta a Ruiz de Lopera y a los dirigentes del Valencia. Lo marginaron por eso, pero esos son los que valen en las empresas, los no aduladores, los que dicen yo no me juego mi nombre como entrenador si me dan una plantilla que yo considero que está llena de papas fritas. Las empresas y los colectivos humanos no avanzan sin personas ambiciosas y dignas, los aduladores sirven para traerte el café o llevarte la maleta, poco más. A mí dame gente muy experta que me critique, que venga de frente. Serra es de esos y van los que saben mucho menos que él y le entregan diez folios que contienen supuestos argumentos sobre lo mal que lo ha hecho, conscientes de que no había un recambio superior al que echan a la calle. Eso es hundir a una empresa que además es seña de identidad espiritual de millones de personas, eso es saber que uno no se está jugando su dinero en esa empresa, sino que puede jugar con el dinero de otros, conscientes además que a los socios se les da un caramelito y vuelven a sacar el carné para luego protestar. Ahí está el mal de fondo de la empresa Real Betis Balompié.

Si hubiera ganado en Bilbao se habrían acabo los problemas coyunturalmente porque la clientela del Betis en gran medida es bastante bipolar. Pero toda la clientela consciente del Betis sabe que se habría tratado de un espejismo. ¿Qué hacer entonces?