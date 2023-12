Cervezas Alhambra y la ilustradora Ana Jarén crean un pack especial para Navidad

Esta Navidad, Cervezas Alhambra presenta un pack de edición limitada en colaboración con la ilustradora andaluza Ana Jarén, pensada para vestir las mesas durante estas fiestas. Esta colaboración será para Numeradas Serie Granada, tres creaciones experimentales inspiradas en la esencia de Granada, lugar de origen de Cervezas Alhambra.

Una colaboración que da como fruto una serie de manteles de lino bordados con ilustraciones inspiradas en cada una de las creaciones de Numeradas, que se convierten en lienzos que invitan al deleite encajando a la perfección con el carácter artesano de la marca. Una sinergia entre arte y sabor que fusiona la cerveza a través de la mirada de esta artista.

El resultado son tres packs especiales, cada uno dedicado a una de las variedades de Numeradas Serie Granada, que se presentan con dos manteles individuales bordados con las ilustraciones de Ana Jarén. Una edición limitada perfecta para disfrutar de las celebraciones alrededor de la mesa esta Navidad que estarán disponibles en exclusiva a partir del 15 de diciembre en el ecommerce de Mahou San Miguel ( www.mahou-sanmiguel.com/tienda ).

“Me he dejado llevar por las sensaciones e imágenes que me han venido al probar Numeradas Serie Granada, adentrándome en un universo onírico donde han aparecido elementos como el Sol, las palomas o insectos maravillosos que juguetean y se pierden entre los ingredientes de las cervezas”, señala Ana Jarén.

“Miel y Romero”, “Rosas” y “Botánicos” son las tres recetas de Numeradas Serie Granada, elaboradas sin prisa desde el respeto a las raíces de la marca. Creaciones cerveceras con sabores y aromas que evocan al florecer de la Alpujarra, los jardines del Generalife y los patios escondidos del Albaicín. Creaciones cerveceras que se presentan en formato de 50 cl., pensado para compartir sin prisa esa experiencia sensorial deleitándose de cada momento en buena compañía.

Una colaboración que surge de forma natural entre Cervezas Alhambra y la ilustradora andaluza Ana Jarén, reforzando así la excepcional conexión de la marca con el arte y la creación de autor. Y es que las Numeradas Serie Granada, inspiradas en la ciudad de origen de Cervezas Alhambra, son fruto de una meticulosa y delicada elaboración, al igual que las ilustraciones de Ana Jarén, compartiendo esta manera de hacer sin prisa para conseguir una creación que merezca la pena.

Biografía Ana Jarén

Ana Jarén (Sevilla, 1985) inició su carrera profesional en el sector de la comunicación de moda en Madrid, ciudad en la que reside actualmente. Estar rodeada de tantos diseñadores, estilistas y revistas avivó su faceta más creativa, iniciando sus primeros trabajos como ilustradora.

Con el tiempo, la ilustración se convirtió en su modo de vida, en su principal trabajo. Vivió algunos años en Reino Unido y Bélgica, aprovechando todos los estímulos que estos países le ofrecían para así desarrollar su estilo propio.

En su obra, Ana se fija en las escenas del día a día, las personas y los espacios que habitan, parando con gusto en los pequeños detalles. Muchos de los protagonistas de sus obras figuran entre iconos de la cultura popular doméstica, en escenarios caseros, conviviendo con productos de consumo diario.

El mundo de los sentimientos y las emociones ocupa un lugar preferente en su trabajo, presentando a los personajes en contextos evocadores que serán completados con la propia experiencia del espectador.

Ana Jarén trabaja de forma principalmente manual, mezclando técnicas como los rotuladores, lápices o acrílicos y lo disfruta tanto como cuando era una niña. Su medio de trabajo preferente es el papel, aunque se pueden encontrar sus obras también en murales y otros formatos.

Ana ha tenido la oportunidad de ilustrar para medios nacionales e internacionales como Vogue, Allure, Glamour, The Washington Post, entre muchos otros. Ha ilustrado los libros Escritoras (Lumen, 2023), Astrology Colouring (LOM ART, 2022), Girls Who Green the World (Delacorte Press, 2022) y Amigas (Lunwerg, 2020), entre otros libros y portadas para editoriales internacionales; y también ha colaborado con importantes marcas a nivel nacional, además de instituciones como los Ayuntamientos de Madrid, París y Sevilla.

Las Numeradas de Cervezas Alhambra

Las Numeradas son las creaciones más experimentales de Cervezas Alhambra, fruto de una cuidada y meticulosa elaboración en la que prima la dedicación y el esfuerzo, lo que refleja la pasión cervecera de la marca.

En cada serie de Numeradas, Cervezas Alhambra presenta un mundo nuevo y único, diferente a nivel de producto y de la experiencia que la acompaña, dando rienda suelta al descubrimiento de nuevas facetas del arte cervecero español.

El tercer lanzamiento de Numeradas, la Serie Granada, es el reflejo del espíritu innovador de los artesanos cerveceros. Tres nuevas cervezas inspiradas en los sabores y aromas de Granada, Miel y Romero, Botánicos y Rosas, que vuelven a sorprender.