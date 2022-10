Cómo se podrá sacar dinero de Correos tras el acuerdo con el BBVA

Cabe recordar que el pasado viernes se dio a conocer el nuevo compromiso del sector bancario para asegurar la inclusión financiera de las zonas rurales. Mediante la actualización del 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca', la banca se ha comprometido a garantizar al menos un punto de acceso presencial en los 250 municipios de más de 500 habitantes donde no existe punto de acceso a los servicios financieros, para lo que cuenta con un plazo de seis meses. En caso de no conseguirlo en ese plazo, se ha comprometido a instalar cajeros genéricos en un plazo adicional de seis meses.

Para los cerca de 3.000 municipios de menos de 500 habitantes y que no tienen actualmente ningún tipo de acceso, donde viven cerca de 446.000 ciudadanos, la banca podrá dar cumplimiento de sus compromisos a través de cajeros rurales o soluciones alternativas como sistemas de cashback o 'cash in shop' que permiten el suministro de liquidez por parte de establecimientos no financieros, como tiendas o gasolineras. Para este punto, la banca no cuenta con un plazo de cumplimiento.