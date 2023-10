Carmen Muñoz, Asesor Financiero y con una gran trayectoria en la formación sobre inversiones impartirá el Curso Práctico de Bolsa y Mercados Financieros. Este programa de formación introduce los conocimientos necesarios para gestionar una cartera de acciones, diversificar y localizar oportunidades de inversión, así como a rentabilizar y controlar el riesgo de los mercados utilizando las herramientas del Análisis Técnico y del Análisis Fundamental. También aprenderemos a gestionar y rentabilizar los ahorros mediante la Renta Fija (Letras del Tesoro, Bonos...) o mediante Fondos de Inversión.

Para la realización del curso, no se requieren conocimientos previos, los asistentes aprenderán a gestionar una cartera de acciones de forma práctica y a rentabilizar sus ahorros con la inversión en los productos que más se adapten su perfil. Carmen Muñoz es Asesor Financiero y miembro de Chartered Institute for Securities & Investment. Acreditación CISI nivel 3 Certificate in Wealth & Investment Management. Certificado Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversiones. Directora de Abcbolsa.com, ha organizado durante 10 años el Curso de Bolsa y Mercados Financieros en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, así como formación en Mercados Financieros a inversores particulares y empresas. También es consejero de distintas sociedades y consta en los registros de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Como experto en formación en Bolsa y mercados financieros, es colaborador en escuelas de negocios, conferenciante en diversas instituciones relacionadas con los Mercados Financieros y colaborador habitual en prensa económica.

Fecha y horario del curso:

Los martes de 17:00 a 18:00 horas (consultar otros horarios)

Lugar: presencial telemático

Precio: 100€ / mes + IVA, una clase semanal. Primera clase gratis. Sin matrícula y sin compromiso de permanencia.

Información e inscripciones: carmenm@abcbolsa.com

Teléfono de contacto: 677276437 o WhatsApp