Dos marcas españolas entre las 100 más valiosas del mundo

La suma total del valor de las 100 marcas del informe alcanza los 2,1 billones de dólares (1,89 billones de euros), lo que supone un aumento del 5,7% respecto al valor registrado el año pasado.

"Veinte años después de nuestro primer informe, los consumidores están más informados y conectados; además, son más exigentes que nunca gracias a la suma de varios factores: saturación de la oferta, erosión de la lealtad y priorización de la inmediatez, la abundancia y la intimidad, todo al mismo tiempo" explica el consejero delegado global de Interbrand, Charles Trevail.

En su opinión, el principal aprendizaje de 'Best Global Brands 2019' es que durante décadas, la disciplina del branding (creación y gestión de marcas) se ha basado en el concepto de posicionamiento de marca, pero, "en los acelerados mercados de la actualidad", las expectativas de los clientes superan esas posiciones estáticas. "Las marcas ya no pueden considerarse al margen de sus empresas, pues serán juzgadas por lo que hacen (no solo por lo que dicen) y por la confianza que desprendan (no solo por la entrega efectiva de sus productos y servicios)", concluye Trevail.