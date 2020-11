«El aceite español volverá a batir el récord de exportación la próxima campaña»

Esto lleva a pensar que aun queden al menos 8 meses para cambiar la situación de los aranceles “El primer semestre de 2021, hay pocas opciones de que esta mesa negociadora llegue a algún acuerdo que suponga el cambio de esos aranceles. También hay que ser consciente de la lógica de negociaciones, es decir, sea quien sea el presidente estadounidense, este va a negociar según los intereses de su país, y en la U.E se va a negociar según los de Europa. En el fruto de esas negociaciones, esperamos que se eliminen los aranceles adicionales, pero eso no va a ser de la noche a la mañana” testifica Pico Lapuente.

Además de estos problemas, Rafael Pico Lapuente habla de los aranceles al automóvil, acero y aluminio, que aun están pendientes, y de las relaciones que tiene con China, donde Europa sale perjudicada. Por su parte, “ otra cosa importante, a mi juicio son los tiempos en los que nos movemos. El calendario ahora está en que el 2 de diciembre se designe a J. Biden como presidente; La toma de posesión y la jura no será hasta el 20 de enero en Washinton; y por consiguiente, la mesa de negociación no se podrá hacer, mínimo hasta marzo porque se tiene que formar el gobierno”.

Ahora, la victoria del demócrata John Biden en las últimas elecciones estadounidenses, parecen ayudar en cierto modo al sector alimenticio y de bebidas. Por su parte, Rafael Pico confía en poder llegar a otros acuerdos “aun así, no va a ser un camino fácil porque hay muchos temas abiertos entre EE. UU y la Unión Europea” afirma. Habla de asuntos como la Tasa Google , que no ayuda en nada. “Además, también está el acuerdo agrícola al que desde hace años, EE. UU quiere llegar con la UE, pero al que ella se niega por presentar muchos motivos perjudiciales. Los residuos fitosanitarios son un claro ejemplo ”, comenta.

En España, es notable y evidente que, si algo ha evolucionado, eso ha sido la industria y así lo cree Rafael. “Una de las diferencias de por qué Italia fue y ya no es nada y por qué España no fue y lo es ahora todo, es porque Italia, ha gastado todas las ayudas que recibió y España, las ha invertido: El agricultor en tener una mayor extensión de olivares con unas mejores técnicas productivas y las almazaras, las han invertido en tener una mayor capacidad y técnica para producir Aceite de Oliva, al igual que las refinerías y envasadoras”. Para él, este éxito no es fruto de la casualidad, sino que tiene que ver con el trabajo generacional “desde el sector primario, hasta el sector exportador” puntúa.

El aceite es rico en variedad y, por tanto, en precio. Además, también varía su cultivo y formas de recolección.