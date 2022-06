El CDTI presenta en Andalucía la convocatoria 2022 del Plan Tecnológico Aeronáutico

Más de 150 personas han asistido hoy a la presentación en Andalucía de la esperada convocatoria 2022 del Plan Tecnológico Aeronáutico (PTA) del Ministerio de Ciencia e Innovación y gestionado por el CDTI, que cuenta con un presupuesto de 80 millones de euros para subvenciones y que prevé movilizar proyectos por un valor total de 160 millones de euros en el sector aeronáutico. El evento, presencial y virtual, ha sido organizado en colaboración por el CDTI, CTA, la Agencia IDEA, Aerópolis y Andalucía Aerospace.

El CDTI anunció en el encuentro la ampliación del plazo de presentación de propuestas hasta el próximo 28 de julio.

Dieron la bienvenida al evento el director de Espacio, Grandes Instalaciones y Programas Duales del CDTI, Juan Carlos Cortés; la responsable de I+D de Andalucía Aerospace, Melanie Durth; y el director general de CTA, Elías Atienza.

El director general de CTA subrayó la importancia estratégica de la industria aeronáutica, por su esfuerzo en I+D, su capacidad exportadora y la generación de empleo cualificado, y recordó el apoyo de CTA a las empresas innovadoras del sector.

La responsable de I+D del clúster Andalucia Aerospace recalcó la importancia de programas específicos para el sector Aeroespacial como puede ser el PTA, para apoyar en la recuperación del sector tras la crisis originada por el Covid19 e incidió en la importancia de desarrollar programas adaptados para las pymes.

Detalles de la convocatoria

La convocatoria 2022 fue presentada por José María Pérez, del Departamento de Grandes Instalaciones y Programas Duales del CDTI, quien explicó que estará abierta desde el 8 de junio hasta el 28 de julio y que cuenta con un presupuesto de 80 millones de euros en subvenciones, de los que 15 millones de euros se destinarán para la modalidad de PYMES, 45 para la de Grandes Empresas y 20 para la nueva modalidad de Grandes Proyectos Estratégicos enfocados, exclusivamente, en la utilización del hidrógeno en aeronaves.

El PTA financiará proyectos en concurrencia competitiva en torno a los retos identificados en el sector sobre reducción de emisiones, vehículos aéreos no tripulados, sistemas y fabricación inteligente y avanzada. También pretende fortalecer el sector aeronáutico, fomentando la I+D en las empresas que permita abordar los cambios tecnológicos necesarios para descarbonizar el sector en favor de combustibles no contaminantes como el hidrógeno o la multiplicación de drones y taxis aéreos. Asimismo, el PTA permitirá capacitar a la industria nacional en tecnologías disruptivas y estratégicas, además de posicionar a las empresas españolas para lograr una mejor participación en los grandes programas internacionales de desarrollo de nuevas aeronaves.

El CDTI gestiona el PTA dentro del PERTE Aeroespacial, con un presupuesto de 160M€ para el periodo 2021-2023, enfocado en el reto de descarbonización del transporte aéreo entre otros, En la primera convocatoria del PTA del año pasado se financiaron 12 proyectos por un valor total de 80M€ (40M€ en subvención).

Casos de éxito

En el evento, se presentaron los casos de éxito de proyectos financiados en la convocatoria 2021 del PTA de Airbus, Titania y el Catec. Además, un representante del CDTI explicó también la aplicación del principio DNSH (Do No Significant Harm) que se exige en todos los proyectos con financiación procedente de los Fondos Next Generation EU, como es el caso del PTA.

Por su parte, el director de CEDEA-INTA, el coronel Carlos Maestro, presentó el proyecto del CEUS (Centro de Experimentación de Plataformas Aéreas no Tripuladas) que se construirá en Huelva con una inversión de 28M€ y que será una gran infraestructura que dotará al Centro de Experimentación del Arenosillo (CEDEA) de los elementos necesarios para operar plataformas aéreas.