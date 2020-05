«El dinero anunciado para el Plan de Recuperación europeo va a tardar un año en llegar»

El Vicepresidente del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons ha manifestado en el Foro Digital organizado por la Fundación Cámara de Sevilla, que “a día de hoy la Unión Europea no tiene dinero para el presupuesto del año que viene por lo que difícilmente va a poder asumir el compromiso anunciado para el plan de recuperación europeo. A día de hoy las negociaciones para los presupuestos están paralizadas. A este plan de recuperación le queda mucho camino por delante”.

González Pons ha sido firme al anunciar que “la Unión Europea ha reaccionado tarde y mal ante la pandemia del COVID-19”. Explica que “en medio de la pandemia los europeos hemos reaccionado mal porque aún las instituciones están muy lejos de estar unidas en muchas competencias. Falló la Comisión Europea a la hora de adelantarse y liderar una comisión, han fallado los gobiernos nacionales a causa del encierro en sí mismos y no dar una respuesta conjunta a la crisis”.

En este sentido, asegura que “La UE ha podido hacer poco desde el punto de vista legal, hay que plantearse si esta Europa insuficiente es la que realmente queremos. Los gobiernos han dejado de lado a sus socios europeos. Han actuado desde la insolidaridad reaccionando de manera nacionalista. Los 27 no han dado una única respuesta, han dado 27”.

Para González Pons, “la falta de liderazgo también es patente en la Unión Europea, porque los propios que eligen a sus líderes no han querido que éstos lideren y presidan las comisiones. Tenemos líderes europeos pero no europeístas, que han olvidado por qué y para qué estamos aquí. Son los gobiernos europeos los que no quieren que las instituciones europeas funcionen”.

Ahora seguimos sin tener una estrategia coordinada de salida, hemos entrado y estamos saliendo de la pandemia de manera descoordinada. Cada país está actuando por su cuenta. Tener por ejemplo una aplicación para móvil que luche contra el coronavirus es clave para que el turista pueda venir con garantías. Pero España no es consciente de esto y mientras otros países están actuando por su cuenta. Los gobiernos de Europa no han querido ni quieren coordinarse”.