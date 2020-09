El dueño de la tienda sevillana Nostromo, en el Top 100 de los españoles más creativos

El nefasto 2020 será recordado con cierto cariño por Sergio López. Este empresario sevillano es el único en el mundo que puede presumir de tener la mejor tienda de cómics del planeta, pero los reconocimientos no le cesan de llegar.

Lo último ha sido ser incluido en la lista de los 100 españoles más creativos, elaborada por la prestigiosa revista FORBES.

Como explica la propia revista en su web oficial, la creatividad es internacional, “pero igual que este año los turistas extranjeros nos han abandonado a nuestra suerte y hemos sido los españoles los que hemos tenido que salir al rescate de nuestra principal industria, al plantearnos en Forbes nuestro habitual Top-100 de mentes y empresarios más creativos del momento, hemos querido centrarnos exclusivamente en personalidades españolas”.

De hecho, “sólo incluimos a un francés que, eso sí, vive y trabaja en Barcelona”, y se muestra “la vitalidad y pujanza de la creatividad nacional cuando se aplica a la empresa (o al trabajo autónomo, porque la creatividad bien entendida, claramente, empieza por uno mismo)”.

Al frente de un referente internacional

Sobre la distinción que ahora ha conseguido, la revista explica: Sergio López (Sevilla, 1975) es el fundador y propietario de Nostromo, la tienda de cómics de la calle Zaragoza de Sevilla que el pasado mes de julio ganó el premio Will Eisner Spirit of Comics Retailer al mejor establecimiento de cómics del mundo, galardón que entrega cada año la organización de la Comic-Con de San Diego, California. El Will Eisner Spirit está considerado como el Óscar de su sector. Nostromo ya había quedado en segundo lugar en la edición de 2019.

La lista no es fruto de la improvisación. Forbes es una revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicada en Estados Unidos. Fundada en 1917 por B. C. Forbes, cada año publica listas que despiertan gran interés en el ámbito de los negocios como Forbes 500. Su sede central se encuentra en la Quinta Avenida de Nueva York. Desde 1986, cada año Forbes publica su lista de las personas más ricas del mundo, The World's Richest People.

Premio

El pasado 25 de julio, la Cómic Con de San Diego comunicaba la distinción a las 3.00 de la madrugada, hora española: "Estamos encantados de anunciar que Nostromo Sevilla, una hermosa tienda de cómics en Sevilla, España, es la ganadora de nuestro Premio Will Eisner Spirit of Comics Retailer 2020".

La tienda sevillana optaba por segundo año consecutivo a conseguir el considerado premio Oscar de su sector, en una competición en la que en 2019 quedó en segundo lugar.

Junto a "Nostromo", pasaron a la final "Kingpin Books", de Lisboa (Portugal); "Cofee and comics", de Nueva York (Estados Unidos) y las también estadounidenses "Rogue City", en Meadford, y "Space Cadets" de Oak Ridge North.