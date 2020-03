El jamón de Cinco Jotas conquista Nueva York con su GastroTour

Cinco Jotas, la emblemática marca de Jabugo, organiza en Nueva York su segunda edición GastroTour tras la celebrada en Londres en 2018, una ruta gastronómica por Nueva York, que cuenta con la colaboración de once prestigiosos chefs del distrito de Manhattan. Una vez más, chefs reconocidos a nivel nacional e internacional afincados en Nueva York, muestran la versatilidad del jamón de bellota 100% ibérico elaborando su propia interpretación con una receta creada para esta ocasión. Los once chefs participantes, muchos de ellos galardonados con estrella Michelin y estrellas New York Times, son grandes enamorados de nuestro producto más internacional y de la gastronomía española.

La aventura culinaria cuenta con la colaboración de chef con estrellas como Gabriel Kreuther (dos estrellas Michelin y tres estrellas New York Times) y Daniel Boulud, (dos estrellas Michelin y tres estrellas New York Times) que declara: “Cinco Jotas es un producto de lujo, la importancia radica no sólo en cuánto vas a disfrutar al degustarlo, sino del momento excepcional en el que saboreas esos pequeños bocados de jamón en boca”.

También participan otros reconocidos cocineros como el chef Zach Watkins del restaurante Toro (dos estrellas New York Times), el chef madrileño Nicolás López, del restaurante Little Spain, propiedad de José Andrés (Best New York Opening 2019 por el New York Times) o David Bouley, del Boutley at Home (una estrella Michelin y tres estrellas New York Times) que manifiesta: “La primera vez que probé el jamón Cinco Jotas experimenté cómo se derretía en la boca, casi sin masticar, su textura es alucinante”.

David Bouley. Huevo de granja orgánica, polenta al vapor, alcachofa y jamón de bellota 100% ibérico.

Los once chefs participantes han elaborado una gran variedad de creaciones de alta cocina. Algunos de ellos se han decantado por la combinación de pescados o mariscos en su receta, como Andy Nusser y Tyler Sorce que han elaborado Carabinero con espárragos blancos y jamón Cinco Jotas, Zach Watkins que ha preparado Bacalao de Macao con jamón Cinco Jotas o Gabriel Kreuther que ha presentado Mejillones a la parrilla con Jamón Cinco Jotas.

Boulud Sud. Tortellini de Ricotta con jamón de bellota 100% ibérico.

Otros se han decantado por la pasta como protagonista como Daniel Boulud que ha elaborado Agnolotti de alcachofas con tomates confitados, brócoli y emulsión de jamón Cinco Jotas, Brian Arruda ha preparado Tortellini de Ricotta con jamón Cinco Jotas y Roger Martínez con unos deliciosos Gnocchi con trufa negra y jamón Cinco Jotas. Luis A. Bollo ha sido el responsable de aportar el toque dulce de la experiencia gastronómica con su Torrija con Jamón Cinco Jotas.

Casa Mono. Carabinero con espárragos blancos y jamón Cinco Jotas.

El evento

La aventura culinaria tiene lugar entre el 9 y el 22 de marzo en once de los mejores restaurantes de Manhattan donde vivir una experiencia culinaria única. La ruta gastronómica promueve y apuesta por una nueva forma de descubrir una gran variedad de recetas con estrella combinadas con un maridaje sublime, una propuesta que ha suscitado muchísimo interés en el distrito cultural, financiero y comercial mayor del mundo, Manhattan.

Daniel Boulud. Alcachofas con tomates confitados y brócoli con emulsión de jamón de bellota 100% ibérico.

El GastroTour del ibérico Cinco Jotas acoge así su segunda edición, tras el éxito su lanzamiento celebrado en Londres en 2018. Un recorrido culinario a nivel internacional que, gracias al éxito conseguido en su anterior edición, se está implantando en algunas de las ciudades más importantes del mundo.

Gabriel Kreuther. Mejillones a la parrilla con jamón de bellota 100% ibérico.

Listado de chefs colaboradores en GastroTour

■ Greg Baxtrom, restaurante Olmsted (dos estrellas New York Times). Pulpo y alioli de tinta de calamar con jamón Cinco Jotas.

■ Zach Watkins, restaurante Toro (dos estrellas New York Times). Bacalao de Macao con jamón Cinco Jotas.

■ Daniel Boulud, restaurante Daniel (dos estrellas Michelin y tres estrellas New York Times). Agnolotti de alcachofas con tomates confitados y brócoli con emulsión de jamón Cinco Jotas.

Il Buco. Gnocchi con trufa negra y jamón de bellota 100% ibérico.



■ David Bouley, restaurante Bouley at Home (una estrella Michelin y tres estrellas New York Times). Huevo de granja orgánica, polenta al vapor, alcachofa y jamón Cinco Jotas.

■ Mazen Mustafa & Javier Vázquez, restaurante The Aviary (Alinea Group), (dos estrellas New York Times. Bacalao y jamón Cinco Jotas.

■ Gabriel Kreuther, restaurante Gabriel Kreuther (dos estrellas Michelin y tres estrellas New York Times. Mejillones a la parrilla con Jamón Cinco Jotas.

little Spain. Erizo de Mar con callos y jamón de bellota 100% ibérico.



■ Brian Arruda, restaurante Boulud Sud, (dos estrellas New York Times). Tortellini de Ricotta con jamón Cinco Jotas.

■ Nicolás López, restaurante Little Spain (Best New York Opening 2019 por New York Times). Erizo de Mar con callos y jamón Cinco Jotas.

■ Tyler Sorce & Andy Nusser, restaurante Casa Mono (una estrella Michelin y tres estrellas New York Times. Carabinero con espárragos blancos y jamón Cinco Jotas.

Olmsted. Pulpo y alioli de tinta de calamar con jamón de bellota 100% ibérico.



■ Luis A. Bollo, restaurante Salinas (dos estrellas New York Times). Torrija con jamón Cinco Jotas.

■ Roger Martínez, restaurante Il Buco (tres estrellas New York Times). Gnocchi con trufa negra y jamón Cinco Jotas.

Salinas. Torrija con jamón de bellota 100% ibérico.

The Aviary. Bacalao y jamón de bellota 100% ibérico.