El lío de las vacunas: ¿qué nos meten en el cuerpo? Ventajas y riesgos sin una visión global

Una información firmada por Carmen Rodríguez en este diario recogía recientemente que el director del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Luis Enjuanes , considera realista tener lista antes de fin de año su vacuna española, con una tecnología única de gran complejidad que se está haciendo en dos formulaciones. Como las de Pfizer y Moderna, utiliza ARN mensajero, pero va más allá, al basarse en un replicón ARN -creado por su equipo-, que se autoamplifica pero no se puede propagar, "lo cual lo hace muy seguro", dice el científico, quien no conoce ninguna otra en el mundo que se esté haciendo de esta manera. Pregunto: ¿significa eso que hay riesgo de propagación en las demás, que no son tan seguras? Dicen los expertos que son seguras, estamos experimentando, no se olvide. No hay más remedio, lo que tenemos encima y su forma de combatirlo es nuevo.

Según escribe Charles Schmidt en la revista Investigación y Ciencia, aunque los laboratorios han creado varias vacunas génicas frente a otros virus, ninguna se ha comercializado para una enfermedad humana. El proceso habitual es evaluar un animal cada vez y, después, a las personas, para asegurarse de que los efectos secundarios son de escasa entidad, la respuesta inmunitaria es importante y la enfermedad desaparece.

¿Qué nos meten en el cuerpo?

Cuando se inyecta una vacuna estándar, ciertas partes del virus penetran en las células cercanas al punto de inyección. El sistema inmunitario reconoce como una amenaza las moléculas de estos fragmentos y reacciona produciendo anticuerpos, unas proteínas capaces de encontrar el virus en cualquier parte del cuerpo y neutralizarlo. Después de este ensayo general, el sistema inmunitario aprende a deshacerse de los invasores y así está listo para detener una infección en el futuro . La viróloga e investigadora Margarita del Val estima que "el sistema inmunitario se entrena y se refuerza al exponerse al coronavirus o a partes del mismo, como las que llevan las vacunas con muy diversas tecnologías", recordando a su vez que "la infección tiene riesgo de mortalidad" y que "las vacunas son muy seguras", insistiendo en que "merece la pena vacunarse".

Para virus conocidos que cambian cada año, como el de la gripe, se suele tardar entre cuatro y seis meses en lograr los antígenos adecuados. Por este motivo, numerosos laboratorios están recurriendo a las vacunas génicas. Con la información del genoma del virus, se crea un modelo de antígenos escogidos, que es una secuencia de ADN o ARN (las moléculas portadoras de instrucciones genéticas). Después se inyecta el ADN o ARN en células humanas. Con esas instrucciones, la maquinaria celular fabrica antígenos del virus.

Algunos expertos también temen que el propio adenovirus se replique en el organismo y cause enfermedades. Para evitar esa posibilidad, se usa un virus genomodificado no replicativo; es incapaz de producir copias de sí mismo dentro de la célula humana porque necesita para la replicación una sustancia que el cuerpo humano no le aporta.

Las vacunas no afectan a nuestro ADN

Se ha dicho que estas vacunas basadas en ARNm pueden modificar las funciones del genoma humano y causar daños desconocidos e irreparables. Sin embargo, lo cierto es que no hay ningún dato que sugiera que este tipo de vacunas pueda alterar nuestro ADN. La infección natural con coronavirus también produce millones de ARNm y no supone ningún riesgo para el ADN. De hecho, jamás se ha detectado un gen de un coronavirus insertado en nuestro genoma.

Además, el ARN no llega a encontrarse con el ADN: el ADN se encuentra en el núcleo de la célula y el ARNm en el citoplasma externo al núcleo. El núcleo de la célula está rodeado de una membrana lipídica con poros por donde pueden atravesar algunas moléculas. Es cierto que algunos ARN pueden viajar al núcleo. Por ejemplo, algunos virus como el de la gripe contienen un genoma ARN que viaja hasta el núcleo de la célula, pero para eso deben asociarse a proteínas especificas con unas secuencias de aminoácidos concretas (denominadas secuencias de localización nuclear) que introducen el ARN en el núcleo.

En el caso hipotético de que entrara en el núcleo para integrarse en el ADN, el ARN debería convertirse antes en ADN a través de una enzima denominada retrotranscriptasa. Solo los retrovirus y los hepadnavirus (como el virus de la hepatitis B) tiene este tipo de enzimas y son capaces de hacerlo. Si no tienen esa enzima, no pueden integrarse en el ADN.

Pero existe otra posibilidad: el ADN nuclear contiene un tipo de secuencias genéticas móviles que pueden copiarse a sí mismas y pegarse en otras partes del genoma, denominadas retrotransposones. Estos "genes saltarines" son muy abundantes y alrededor de 42 % del genoma humano está compuesto de este tipo de elementos.

Estos retrotransposones, antes de integrarse en otro sitio del genoma, primero se convierten en ARN y después vuelven a transformarse en ADN mediante la enzima retrotranscriptasa que ellos mismos sintetizan. ¿Podría ser posible que el ARNm de la vacuna viajara al núcleo, se convirtiera en ADN y se integrara en él usando la retrotranscriptasa de estos elementos genéticos endógenos?

Para que actúe la retrotranscriptasa son necesarias unas secuencias específicas que no se encuentran en el ARN de la vacuna. Cualquier ARN que se encuentre con una retrotranscriptasa no va a convertirse en ADN, por lo que la posibilidad de que esto ocurra es prácticamente nula.

Por último, en el hipotético caso de que el ARN de la vacuna se integrara en el genoma de una de nuestras células musculares, el efecto biológico en nuestro organismo probablemente sería nulo.

No se ha evaluado la eficacia, la seguridad ni la inmunogenicidad de la vacuna de ARNm de Pfizer/BioNtech en personas inmunodeprimidas, incluidas aquellas que estén recibiendo tratamiento inmunosupresor, ni en menores de 16 años. Se desconoce la duración de la protección proporcionada por la vacuna.

Los efectos de las vacunas

La información más interesante que he encontrado en un repaso de urgencia es la del profesor Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología en la Universidad de Navarra, publicada en National Geographic España. Según se indica en la ficha técnica de la vacuna , la vacuna es un medicamento sujeto a un seguimiento adicional. Su aprobación ha sido condicional porque no hay que olvidar la situación de emergencia sanitaria internacional: la pandemia ya costó más de 1.800.000 muertes solo durante el año 2020.

Al igual que todas las vacunas, puede producir efectos adversos leves, aunque no todas las personas los sufran. La mayoría de estos efectos leves son debidos a que la vacuna funciona y estimula el sistema inmune.

· Efectos adversos leves muy frecuentes (más de 1 de cada 10 personas): dolor e hinchazón en el lugar de inyección, cansancio, dolor de cabeza, muscular, en las articulaciones, escalofríos y fiebre.

· Efectos frecuentes (hasta 1 de cada 10 personas): enrojecimiento en el lugar de inyección y náuseas.

· Efectos poco frecuentes (hasta 1 de cada 100 personas): aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, malestar, dolor en la extremidad, insomnio, picor en el lugar de inyección.

· Efectos raros (hasta 1 de cada 1.000 personas): parálisis temporal de un lado de la cara.

· Frecuencia no conocida: reacción alérgica grave.

Todos los medicamentos tienen efectos secundarios y suponen un riesgo. Sobre todo, al tener en cuenta que cada persona puede responder de manera distinta (por eso es tan importante la medicina personalizada). Tampoco hay ningún indicio de que estas vacunas supongan un riesgo para la fertilidad. Se han realizado experimentos en animales y no se observaron efectos relacionados con la fertilidad, la gestación ni el desarrollo embrionario y fetal o de las crías.

Como con cualquier vacuna, puede no proteger a todas las personas que la reciban. No se han realizado estudios de interacciones con otros medicamentos o con otras vacunas. La experiencia en mujeres embarazadas es limitada y se desconoce si se excreta en la leche materna. El impacto de la vacunación en la propagación del virus a nivel comunitario se desconoce todavía. No se sabe aún en qué grado las personas vacunadas pueden ser portadoras del virus y propagarlo.

Todavía no hay datos de posibles efectos a largo plazo, sencillamente porque no ha dado tiempo. Por todo esto, ahora comienza lo que se denomina la fase IV de farmacovigilancia en la que se sigue evaluando la seguridad (posibles efectos secundarios muy poco frecuentes que es imposible detectar con miles de voluntarios pero que se ponen de manifiesto cuando se prueba en millones de personas) y su efectividad (si realmente funciona en el control de la epidemia). En este sentido, hay signos optimistas de que funciona si tenemos en cuenta la experiencia del país más adelantado en vacunaciones: Israel, donde sólo la primera dosis está siendo efectiva.

Hay que recordar que las agencias evaluadoras valoran también el riesgo-beneficio: el beneficio de la vacuna debe ser razonablemente mayor que el riesgo del coronavirus. Uno debería valorar qué prefiere: más de 74.000 muertos que está dejando el coronavirus en España y sus efectos colaterales o algún posible efecto secundario grave por la vacuna. Hay que recordar que en 2020 el total de fallecidos en el mundo ha sido de 1.800.000 personas.

Posible revolución de la biomedicina

Si durante los próximas meses se confirma la seguridad a largo plazo y la efectividad de las vacunas ARNm para controlar la pandemia, es posible augurar una nueva revolución en la biomedicina. Se podrán diseñar y optimizar nuevas vacunas en un ordenador, fabricarlas bajo demanda en un tiempo récord y a bajo coste.

Se podrán diseñar vacunas múltiples contra varios patógenos al mismo tiempo, en una sola preparación. De este modo, la preparación ante una posible nueva pandemia sería mucho mejor y más rápida y se podrá avanzar hacia tratamientos personalizados contra otras enfermedades como el cáncer. Es una tecnología que puede cambiar la medicina actual, un mensaje de esperanza . Estos planteamientos van en la línea expresada recientemente por Bill Gates : vendrán más epidemias pero ya no serán tan dañinas porque estaremos más preparados para hacerles frente.

La otra cara de tanta “alegría”

Conclusión: vacunarse es positivo pero es un mal menor y algo propio de los países ricos. Mientras no se tome el asunto como un mal global seguiremos en riesgo y grave. El 75% de las vacunas llega al mundo occidental. ¿Y los otros? Se detecta una mutación del virus en Sudáfrica y al poco tiempo llega a Galicia. Tampoco hay seguridad de algunas vacunas para personas mayores de 60 años, la aprobación de la AEM posee una base científica muy débil. Mientras, la UE invierte 2.700 millones en empresas privadas para que investiguen la vacuna, recoge las aceitunas antes de sembrar los olivos y cuando las vacunas están listas -supuestamente- llega el follón con las empresas. El economista Juan Torres no se corta la lengua a la hora de denunciar las improvisaciones y el egoísmo de la UE y llega a escribir: “La Unión Europea es responsable de lo que está sucediendo con la pandemia en Europa y en concreto del fracaso en la estrategia de vacunación porque renunció a lo que podría haber hecho y que está contemplado y asumido por la Organización Mundial de la Salud, la expropiación de las patentes cuyo monopolio afecta a la covid-19. Como vienen solicitando cientos de autoridades, premios Nobel, científicos y organizaciones de todo tipo ( aquí ), para combatir la pandemia se necesitaba la puesta en común de todas las patentes, datos, conocimientos y tecnologías disponibles en el planeta; un plan de producción y distribución global con transparencia y a precios reales; y la garantía de que la vacuna se proporcionaría gratuitamente a todas las personas y dando prioridad a quienes están más expuestas, a las más vulnerables y a los países con menos capacidad para salvar vidas”.