El reparto de los Fondos Next Generation UE

Entre repartos por territorios, por sectores, conferencias sectoriales de Ministerios y conferencias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (órgano de coordinación entre el Estado, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias) nos estamos olvidando de la gran oportunidad que tenemos de reflotar y reactivar la economía de España y salir de las duras consecuencias de esta pandemia y sobre todo de este escenario sin precedentes en el que nos encontramos. Europa nos está proporcionando las herramientas necesarias para construir el futuro de las próximas generaciones a través de estos fondos europeos Next Generation UE.

Tras el visto bueno final del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) el pasado mes de julio, España recibirá un anticipo de 9.000 millones de euros, que será seguido de otro desembolso de 10.000 millones también durante este año. De un total de estos 19.000 millones se ha anunciado la distribución de algo más de 7.000 millones de euros a las comunidades autónomas, que son repartidos en las diferentes conferencias sectoriales, en la de Medio Ambiente se asigna el reparto de recurso de 2.147 millones de euros para, entre otras medidas, apoyar la implementación de la normativa de residuos, corregir tendidos eléctricos que eviten daños a la fauna o mejorar los servicios de saneamiento y depuración de aguas en municipios menores de 5.000 habitantes. 400 millones del Plan Moves III para incentivar la movilidad eléctrica o los 660 millones para ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo. En la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo se reparten 1.631 millones. Los 1.410 millones distribuidos en la Conferencia Sectorial de Educación, destinados, principalmente, a un plan de modernización de la formación profesional y a reducir la brecha digital dotando de dispositivos portátiles al alumnado más vulnerable. Asimismo, se han distribuido en la Conferencia Sectorial de Derechos Sociales 731 millones entre las comunidades para reforzar la 'economía de los cuidados', las políticas de igualdad e inclusión social. O los 399 millones repartidos en la Conferencia Sectorial de Sanidad para invertir en equipos de alta tecnología sanitaria.

En este escenario en el que se plantea una peculiar y fragmentada distribución de fondos, las comunidades autónomas y corporaciones locales denuncian que los criterios de asignación no se establecen de manera homogénea, reclaman que el reparto se realiza por sectores, también apuntan que no ha existido un trabajo conjunto entre administración central, autonómica y local y que no han tenido participación ni margen de obra.

Mas allá de todo esto, centrémonos en que estos fondos Next Generation EU pueden suponer un verdadero revulsivo para invertir en áreas prioritarias y sobre todo, para transformar España y en particular Andalucía que tiene todos los activos necesarios para ser un motor económico y de recuperación tanto económica como social. Hemos de ser capaces de definir los proyectos y políticas transformadoras de nuestra economía y tejido productivo contando, necesariamente, con la colaboración del sector público y el privado, y sobre todo poder llevarlas a cabo y gestionarlas en alineación con Europa. El uso de estos fondos exige en primer lugar una oportuna planificación, una puesta en funcionamiento de estructuras de gestión, control y auditoría que cumplan con los requisitos de Europa , y que requieren de la adecuada preparación y gestión de las instituciones públicas y de una correcta delimitación de las competencias estatales, autonómicas y locales. Además, requiere de la preparación, ayuda y empuje a todas las empresas (pequeñas, medianas y grandes) y autónomos que vayan a participar en estos instrumentos europeos con el fin de evitar errores pasados de gestión que provoquen reintegro de estos fondos europeos, es esencial la labor de conocimiento, planificación y gestión de todos los agentes económicos y sociales implicados.

Se trata de remar todos en la misma dirección, adaptándonos a las necesidades y oportunidades identificadas por empresas y administraciones, de alinearse con las recomendaciones de Europa, y dar el impulso definitivo a la transición energética y transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género y en definitiva, construir el futuro para la próxima generación.