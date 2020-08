El virus o las trompetas de Jericó

Para amargarles el día, voy a recordarles algunos motivos que han originado un contexto que nos ha llevado a lo que psicólogos como Vitouch y Seligman llamaron desvalimiento colectivo, esto es, una especie de depresión comunal que nos envuelve, pero no de ahora sino al menos desde 2007 con la otra crisis. Eso sí, también les refrescaré la memoria con algunos datos positivos porque no hay mal que por bien no venga.

En gran medida afectará si hay rebrotes y cómo se encauce el otoño. De momento, los empresarios están esperando a cómo evoluciona el verano, pero puede ser que no se llegue al 31 de diciembre, que tiren la toalla y digan no puedo más. El panorama es como para echarse a templar si nos acordamos de esas informaciones que están uniendo el hambre con las ganas de comer, es decir, gripe común con Covid-19.

Ya se dijo antes, no hay mal que por bien no venga. Aunque el Covid-19 afecte a la dinámica mercantil y ello origine una especie de efecto dominó donde se ven afectados bancos, aerolíneas, empresas energéticas y hoteles -además de los sectores que he apuntado- hay quien no puede estar descaído.

Puntualiza Business Insider que incluso en lo más duro de la crisis desatada por el coronavirus, con 1,2 millones de empleos perdidos en el segundo trimestre del año, hay algunos sectores que han logrado mejorar su nivel de empleo, como es el caso de las actividades sanitarias, los servicios sociales o la informática. En total, 27 ramas de actividad, encabezadas por servicios sanitarios, servicios sociales, programación informática y telecomunicaciones, están en positivo y suman 202.900 puestos de trabajo en el segundo trimestre del año con respecto a las cifras del ejercicio anterior, “aunque estos datos apenas pueden paliar la sangría producida en el resto de la economía”.

Por su parte, desde el diario Expansión, Pablo Cerezal, nos indicaba el 2/8/2020: “Si hay un área que ha salido fortalecida con la crisis del coronavirus, esa ha sido la sanidad, que gana 75.900 puestos de trabajo con respecto al año anterior, un 6,7% más de los ocupados existentes hace un año. muy ligados a esta área, se encuentran también los servicios sociales, sin incluir alojamiento (con 13.500 ocupados más que el año anterior), así como la asistencia en establecimientos residenciales (1.600 trabajadores más)”.

Añade Cerezal: “En tercer lugar, se sitúa la programación, la consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, que gana 13.400 puestos de trabajo con respecto al año pasado. Este avance, en línea con el de las telecomunicaciones (11.000 ocupados más) se ha debido a la intensa implementación del teletrabajo durante la pandemia, que ha obligado a las empresas a buscar nuevas soluciones para los procesos que antes se hacían de forma presencial. Con todo, hay que tener en cuenta que este sector ya venía ganando peso de forma ininterrumpida desde hace años, hasta el punto de ser uno de los que antes recuperó el nivel de empleo previo al estallido de la crisis de 2008”.

Y tanto, desde el Banco de Santander, por ejemplo, dejan bien claro que ellos llevan bastante tiempo reuniéndose a pantallazos que, aunque no es lo mismo que en persona -digan lo que digan-, da el avío y más que va a dar, como se ve.

En conclusión, un desastre, aunque está claro que las trompetas del coronavirus no van a derribar todas las murallas de la Humanidad ni de España en particular, que han recibido bastantes peores heridas que ésta.