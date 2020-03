Entre la política y la empresa: las ‘puertas giratorias’, una historia «de siempre» muy de actualidad

De la política a la gran empresa o al revés, a eso se le llama en ciertas esferas políticas –sobre todo de la izquierda- puertas giratorias . Desde el punto de vista de la dinámica mercantil es algo lógico, pero a otros les chirría. Hay un plazo temporal para pasar de la política a la empresa pero, aun así, el hecho puede suscitar dudas como, por ejemplo: entonces, mientras una persona estaba en un parlamento, ¿a quién representaba exactamente? Veamos algunos casos muy conocidos de un tema que no es en absoluto nuevo en la Historia.

En siglo XVIII, por ejemplo, la actividad política y el político, estaban ya en su cénit, pero no era extraño que a los lobbies de los edificios parlamentarios acudieran grupos de poder más o menos en la sombra para “asesorar” a ciertos políticos sobre cómo deberían actuar. Esos grupos de empresarios y financieros, en efecto, son ahora conocidos como lobbies, alabados o al menos sin muy mala prensa en países como Estados Unidos pero vistos con cierto recelo en países europeos como España.

Posteriormente, la realidad histórica del ser humano –tal y como ya nos empezó a mostrar Roma por no ir más atrás- nos enseña que poco a poco ese poder visible le fue cediendo el paso a la política y al político profesional para colocarlos en primera línea mientras que el que consideramos elemento esencial del poder se desplazaba hasta alcanzar un lugar en la sombra. Para fundamentar esta afirmación no hay más que consultar textos ya clásicos sobre historia de las ideas políticas, como los de Touchard o Sabine.

En estos momentos del siglo XXI se está planteando un doble fenómeno. Por un lado, la punta del iceberg llamado poder político y visible sigue ahí, a la vista de todo ciudadano consciente que desee verlo, observarlo y estudiarlo. Y también persiste la parte oculta del iceberg, la estructura invisible de poder, como diría Pierre Bourdieu, más escondida, no imposible pero sí mucho menos transparente a los ojos del ciudadano. Prueba de ello –en lo que a la estructura comunicacional se refiere- es que, en España, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “el único punto en el que no hubo consenso para firmar el código ético de las empresas del Ibex-35 fue el de hacer pública su inversión en los medios de comunicación”, según escribieron Del Castillo, en “¿Quién controla los medios? No quieren que lo sepas, pero hay formas de rastrearlo”, en Público, 31/1/2018, y González Pazos, en su libro de 2019 Medios de comunicación: ¿al servicio de quién?

Por otro lado, la implantación paulatina del llamado neoliberalismo ha intensificado ese fenómeno al que los políticos llaman puertas giratorias al tiempo que se ha producido una llegada explícita de nuevas caras a la política, procedentes del mundo “oculto”, es decir, desde estamentos financieros, por ejemplo. Tal ha sido el caso de la multinacional Abengoa que, poco antes de estallar la crisis que ha estado a punto de acabar con ella, ofrecía este aspecto en su consejo de administración, en 2015, en el que se observaba claramente la mezcolanza entre políticos de uno y otro signo –PP y PSOE-, en esta ocasión todos ellos dedicados a tareas relacionadas con la dinámica propia de las grandes empresas. El Economista ilustraba el tema basándose en fuentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV):