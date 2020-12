«Estamos muy cerca del fin de la ganadería en extensivo»

Cuando se le pregunta, a Francisco, si la vida del pastor se ha visto alterada por el confinamiento, responde, perplejo, que no. “ Todo ha seguido igual . En ese sentido, son unos privilegiados porque, además, trabajan en una oficina de cientos de hectáreas, al raso y rodeados de naturaleza”. Moisés , antiguo alumno de la Escuela, comenta que algunos de sus amigos, durante el confinamiento, se lo reprocharon: “Estoy harto de estar en casa, me decían. Me cambiaría por ti sin pensarlo ”. Ellos habían regresado al pueblo. Algunos han estudiado una carrera. Moisés es pastor.

Moisés trabaja en una explotación ganadera en Benaocaz, en la sierra de Grazalema. Está a cargo de más de quinientos animales , entre ovejas, cabras y vacas. “ Y todos tienen un nombre ”, señala. “ Aquí el animal no es sólo un número . Al saber el nombre, sabes de quién es hija, y si su madre fue buena o no. Ese vínculo con la oveja o con la cabra no existe en la ganadería en intensivo”. Cuando sale al campo cada mañana, Moisés conoce dónde puede estar cierta cabra si llueve; o cuál es el refugio de cierta vaca si hace frío. “En el intensivo, abres la nave, enciendes la luz y pones el corral a funcionar. Aquí es distinto . Cualquier día, te puedes encontrar con que a una oveja le ha picado una víbora o que se ha despeñado, y la tienes que curar. Te preocupas por ellas ”.

Pepe Millán coge el teléfono. De fondo, se escucha el balido de las cabras. “Me pillas ahora mismo entre los chivos”, avisa. Pepe ha sido el tutor de Moisés, que lo define como un “gran pastor. Un gran hombre”. “Pepe ha trabajado casi toda su vida en el campo”. Pepe, en cambio, no está de acuerdo: “Casi toda mi vida no. Toda mi vida”.

“Y eso que estás escribiendo”, pregunta, tras presentarse, “¿servirá de algo?”. “¿Servirá para que la gente sepa por fin lo que es un pastor? Porque nos ven como unos bichos raros”. Moisés, su discípulo, piensa lo mismo: “La imagen del pastor está muy mal vista. Escuchas, día sí, día también, cuando se habla de uno, a alguien que dice: “¿Ese? Pero si ese es un cabrero”. Y no tiene nada que ver”.

La Sierra de Grazalema se extiende por las provincias de Cádiz y Málaga. Cientos de miles de hectáreas en las que viven algunas especies únicas, como el corzo morisco o el pinsapo. “Y sin nosotros, sin los ganaderos, no existiría”, explica Moisés. “El parque está formado por todos los ganaderos que hubo hace ochenta, noventa años, que son los que dijeron yo limpio esta encina así, yo llevo la vaca allí. Ha llegado hasta nosotros porque ellos lo mantuvieron con vida”. “Me da muchísima pena”, dice Pepe, “el que los montes se vayan a perder. El fuego que arrasará la ganadería en extensivo acabará quemando los montes”.

Es un fuego simbólico. O no. Porque es el fuego del hambre, de la precariedad; el fuego del que no llega a fin de mes doce meses al año y trabaja más de diez horas al día. “El pastor no tiene vacaciones”, dice Pepe. “Yo he echado a veces la cuenta, y me salen las horas a un euro o menos”. Tanto Pepe como Moisés y Francisco coinciden en que, para ser ganadero, uno debe amar al campo y a los animales. “Es un trabajo vocacional”, dice Francisco, “no se entiende de otra forma”. Pero la vocación no llena despensas.

“Hay muchos días”, se lamenta Pepe, “en que me digo “yo, aquí, estoy haciendo el indio”, porque no me sale a cuenta. Tengo cientos de animales y no llego a fin de mes”. Pepe recuerda que, cuando era pequeño, una familia podía salir adelante con cuarenta cabras. Ahora se necesitan más de doscientas. “Y no para vivir, sino para sobrevivir. Si no fuese por las ayudas, se perdería todo el dinero. Y, aun así, se pierde”.

El problema central no es otro que el de los precios. “Hace treinta años, vendía chivos a 850 pesetas. Hoy, a cinco euros. Pero, después, vas al supermercado, y te encuentras con que una patita de chivo está a veinte o treinta euros. Y eso te deja sin palabras”. Sacar adelante a una cabra, expone Pepe, supera los cien euros. “Nosotros no podemos competir en cantidad con la ganadería en intensivo”, dice Francisco, “porque lo que ellos producen es inalcanzable para nosotros. Y eso repercute en los precios. Podemos competir en calidad, distinguiendo nuestro producto. Sin embargo, no hay suficientes ayudas para hacerlo. En ocasiones, digo que, cuando se encuentre una solución a este problema, ya no habrá ganaderos”.

Los dos hijos de Pepe no serán pastores. “Con las perspectivas actuales, si yo volviese a nacer y no supiese lo que sé, tampoco lo sería. La Escuela de Pastores está muy bien porque pretende conseguir un relevo generacional, y atraer a nuevos chicos al campo, como Moisés, pero todo esto queda en nada si la cadena está rota”. Los eslabones de esta cadena son los intermediarios, las decenas de manos por las que pasan las cabras de Moisés y de Pepe antes de llegar a nuestras mesas. “Antaño, todo el mundo hacía su queso y en todos los pueblos había un matadero”, empieza Pepe. “Después, los políticos nos obligaron a confiarle nuestros chivos a los intermediarios, para que el queso y la carne los distribuyesen ellos. ¿El resultado? Que ellos no sólo no pierden dinero, sino que ganan cada vez más, mientras que yo, a duras penas, intento mantener el paso. ¿Eso no es robar?”.

Los pastores viven en una época constante de vacas flacas. Si hay leche suficiente, esta se paga a un precio irrisorio. Durante el confinamiento, dice Moisés, los lecheros prohibieron el doble ordeño (por la mañana y por la noche, una práctica muy común) porque el producto no podía comprarse ya por menos. “La leche no la puedes almacenar”, explica Pepe, “así que si vienen y te dicen “te la compro por tanto”, y tú te niegas porque te parece poco, la tienes que tirar. No hay negociación posible. O lo tomas o lo dejas”. Con la carne ocurre igual.

“En Zahara, cuando yo era zagal”, recuerda Pepe, “había un hombre que vivía solo. No tenía mujer ni hijos. Era ganadero. Su rebaño eran diez cabras. Y vivía bien, sin problemas. Eso sería impensable hoy día”.

“Yo estoy viendo acercarse la luz al final del túnel. Estamos ya muy cerca, si no se ponen las pilas los políticos, del fin de la ganadería en extensivo”. Quedará, en su lugar, la de intensivo: Las naves y los galpones inmensos, los animales que viven y mueren bajo la luz del flexo, las vacas enormes y los cerdos a los que se atiborra de medicamentos para aumentar su producción. Habrá generaciones que no entiendan nada en ese adagio en el que se mezclan “churras con merinas” porque ambas razas de oveja se habrán extinguido. Los pastores serán, para entonces, una cosa del pasado.