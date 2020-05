Luis Chabrera es Director General de Grupo Q. La actividad de Grupo Q se centra principalmente en promover, comercializar y gestionar activos inmobiliarios aunque la diversificación ha sido un objetivo preferente y, además, presta servicios integrales en el campo de la arquitectura, consultoría técnica y gestión de proyectos urbanísticos. Otra de las actividades más novedosas Grupo Q consiste en la gestión de hoteles y villas turísticas

¿La soledad del empresario se acrecienta en situaciones como la que se está viviendo actualmente? «Por supuesto, lamentablemente se acrecienta la soledad porque se deben tomar decisiones que son dolorosas, pero necesarias para salvar la empresa; como siempre perjudican a alguien, nadie quiere tomar parte y resulta difícil compartirlas, por lo que hay muchas que se deben ir tomando en solitario. Por otro lado, la administración se olvida de que el mantenimiento del empleo lo generamos las empresas y no toma decisiones para mantener y fortalecer la vida de estas».

¿Es este el escenario más duro con el que se puede de enfrentar un empresario? ¿Es la incertidumbre el peor enemigo de un empresario? «Es un escenario muy duro, no sabemos si más que la crisis del 2008 o no; es distinto, nuestra generación no había vivido pandemias; dependerá de la actuación de los gobiernos si se sale de una manera u otra; tenemos ejemplos de países del sudeste asiático con la famosa salida en V y eso ha sido debido a las acciones gubernamentales; mucho nos tememos que aquí la salida será en L, con una pata horizontal con longitud indeterminada; hace falta un Gobierno más técnico que político. En cuanto a la incertidumbre, como dice, es el peor enemigo de cualquier empresario; lo que queremos siempre son reglas del juego claras de forma que podamos hacer nuestra planificación y así poder cumplir. Los tiempos nuestros nada tiene que ver con los de la administración que tenemos, que además de grande es lenta. En este período de alarma y confinamiento se ha visto como Ayuntamientos han agilizado todo tipo de trámites y resoluciones y otros han quedado inmóviles, siendo los gastos de ambos los mismos, están desaprovechando una magnífica ocasión para ayudar a la recuperación; cualquier resolución del tipo que sea, puede ayudar a poner iniciativas en marcha y cualquiera de ellas a la generación de empleo, se está hablando ya de un 22 por ciento, eso es insostenible».

¿Qué dibujo de podría hacer de la situación de las empresas a corto plazo? «El dibujo es más bien feo y depende de sectores y, como siempre, de que se tomen las medidas acertadas; por ejemplo, si al turismo, 13 por ciento del PIB, más todas las empresas adyacentes 25 por ciento del PIB, no se le da una solución inteligente va a ser una debacle en un sector que genera riqueza y entrada de divisas de forma considerable. No se puede prever que un turista vaya a un hotel a encerrarse en la habitación y además no pueda salir de su provincia, es simplemente absurdo. En el sector de la industria dependerá de la demanda que va a bajar, salvo que se incentive vía financiación e incentivos fiscales; ojalá aprendamos la lección y relocalicemos industrias (al menos las esenciales en nuestra país) y que no volvamos a pasar la vergüenza de tener que comprar mascarillas y elementos sanitarios masivamente a China».

Los españoles, a pesar de todo, han decidido remar en la misma dirección sumando esfuerzos y sin fisuras ¿Llega un mundo nuevo? «El pueblo español es muy fuerte y mayoritariamente se está haciendo con la situación y remando en el sentido adecuado, pero la clase política todavía no ha descendido a la situación actual, hace falta bajar el gasto político de la administración y terminar con la burocracia enorme que tenemos; hay que subir el gasto en Sanidad; hay que fortalecer el ejército y saber utilizarlo, hemos visto lo útil que es, ya no va a haber guerras como las de antes, pero si ha sido súper útil en todo lo que ha colaborado, hay que hacer que ese uso y su salida de los cuarteles sea más frecuente. No sabemos a qué mundo nos enfrentamos, hay que confiar que en poco tiempo habrá una vacuna y un medicamento y volveremos a la normalidad. Y desde luego debemos de darnos cuenta de que hace falta una Organización Mundial de la Salud que sea efectiva y colectiva a nivel mundial y que resuelva estos temas con la máxima brevedad, en la que estén aunados todos los países y con una inversión global importante».