El 28 de noviembre pasado el Ayuntamiento de Estepa subió a Twitter una frase que, según dicha institución, pronunció Patricia del Pozo, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, durante una visita a la capital del mantecado: “¡Hay que comer más mantecados que nunca!”. Bastante antes de la acertada frase, este plumilla que les habla se había puesto manos a la obra porque en cuanto vi en el supermercado Suma que tengo al lado de casa los primeros mantecados y polvorees estepeños compré una cantidad considerable a granel y para mí empezó la Navidad.

Debió ser entre el 15 y el 20 de noviembre cuando procedí a abrir mis fauces e introducir en ellas ese glorioso manjar. Y lo hice por tres motivos: uno, porque me chifla la Navidad, pienso en ella todo el año y cuando estoy intentando no morir con la calor de julio me refresca el recuerdo de la Navidad (a ver lo que dura el fresco con el calentamiento). Dos, porque el Covid no me va a joder las Pascuas. Tres, derivado de lo anterior, si el Covid me lleva para delante -o cualquier otro percance- nadie podría decir “pobrecito que no se había comido ni los mantecados”. No, antes de proceder a engullirlo, mandé foto por chat de wasap a mis íntimos para que levantaran acta. Esto viene derivado del fútbol, desde niño se me ha quedado grabado el comentario de mis mayores sobre algún entrenador del Betis o del Sevilla cuando alguno de los dos equipos iba fatal: “Este no se come los mantecados”. La frase sonaba a sentencia de muerte.

Seña de identidad

El mantecado de Estepa es por tanto una seña de identidad, un símbolo de que se llega al final de un año vivito y coleando y que incluso se entrará en el año nuevo de la misma manera. Se podría comer todo el año pero no sería lo mismo, la producción y el mercado de frutas actual, por ejemplo, nos ha quitado las ilusiones de esperar a comer la fruta en su momento. Aún me acuerdo cuando mi madre me decía que no podía comer más de esto o de lo otro porque se había terminado su tiempo, entonces se tenía la ilusión de que llegara el tiempo de esto o de aquello, era el tiempo estacional que poco a poco se ha ido sustituyendo por el tiempo sin tiempo, por el no tiempo, como dirían los semiólogos.

El mantecado, como el turrón, a partir de septiembre que es cuando empieza de verdad la Navidad, yo he estado en supermercados de México y de Estados Unidos y en septiembre ya ves los primeros adornos navideños en el local.

El mantecado de Estepa aspira a ser una seña de identidad mundial, que se extienda mucho más allá de adonde llega ahora. De Sevilla ya lo es, sin duda, este año la empresa Moreno Ruiz Hermanos, ha recibido el premio Pyme del Año 2020 de Sevilla. La entrega del galardón se celebró en la Cámara de Comercio de Sevilla en un acto en el que se quiso destacar la trayectoria de esta empresa estepeña, dedicada a la fabricación de mantecados, polvorones y otros dulces navideños desde 1939, que ha sabido adaptarse a los nuevos cambios y necesidades del mercado, convirtiéndose en un referente en la producción en alimentación funcional, cuyos esfuerzos en I+D+i le ha facilitado su expansión mundial, ofreciendo alimentos que cumplen todos los protocolos nacionales e internacionales de calidad.

Para consolidar esa expansión mundial, el Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas del Mantecado y el Polvorón de Estepa espera lograr la obtención de una nueva acreditación de calidad, si es que no la ha logrado ya. Se trata de la acreditación de ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), que permitirá generar más confianza aún sobre la calidad de los productos de las empresas estepeñas, amparadas a nivel internacional.

Para lograr este objetivo, el Consejo Regulador ha de cumplir una serie de requisitos que serán sometidos a evaluación para confirmar que los cumple. La acreditación es una herramienta cada vez más utilizada por las empresas y entidades al encontrar en ella un valor añadido en términos de eficiencia y seguridad. También posibilita la apertura a nuevos mercados y facilitar el acceso a compras públicas para las empresas amparadas. Estas garantías diferenciarán a las empresas distinguidas con nuevos sellos de calidad en el mercado frente a sus clientes y demás partes interesadas.

Líder nacional en producción de dulces navideños

Dice la periodista Myriam Ávila que con poco más de 12.000 habitantes, Estepa es líder nacional en producción de dulces navideños con presencia también en las grandes marcas de distribución nacional. “Con el inicio del mes de septiembre, comienza la producción del tradicional dulce que se mantendrá hasta diciembre, periodo exclusivo en el que se elabora este producto”.

Durante estos meses -añade Ávila- unas 22 empresas harán caja en el sector y en el municipio que no conoce la crisis económica. Con 80 millones de facturación en la pasada temporada, sus ventas se concentran en España y principalmente en las regiones de Andalucía, Comunidad de Madrid y Extremadura. Solo el 10% se centra en exportaciones y dichas ventas van destinadas a colonias de españoles en el extranjero.

“Como peculiaridad, se trata de un negocio made in Estepa. Desde el diseño de sus emblemáticas cajas de coleccionista hasta la fabricación y mantenimiento de la maquinaria industrial que, una vez que son jubiladas, se destinan a los conventos del pueblo, lugares que guardan la receta secreta. Este engranaje, junto al inicio de la campaña de la aceituna, permite que se dé un hito extraño en estos tiempos: el pleno empleo y el 80% de mujeres en las plantillas”.

Mínimo desempleo

Según informaciones oficiales, los datos de desempleo en Estepa siguen aportando números favorables para la economía local. A pesar de que en la campaña de Mantecados y Polvorones de Estepa va decayendo el nivel productivo, sólo 63 personas han quedado sin empleo en el mes de noviembre.

La tasa interanual, con respecto al mes de noviembre de 2019, muestra una diferencia de 14 personas más en el número de parados registrados en las oficinas del SAE. Unos números que sitúan a Estepa, muy por debajo, en cifras estadísticas, a otros pueblos de la comarca de la Sierra Sur sevillana, a pesar de la bajada del paro en estas localidades por las campañas agrícolas.

El final de campaña del Mantecado y el Polvorón de Estepa llega a las fábricas estepeñas amparadas, donde ya han elaborado toda su producción. Sin embargo, en Estepa sólo se contabilizan 63 personas paradas más que en octubre, según los datos del observatorio Argos, perteneciente a la Junta de Andalucía.

Hay que recordar que el sector del mantecado emplea, durante su campaña navideña, a unas 4.500 personas. Así, la Navidad sigue siendo un buen aliciente para el empleo en la localidad. El mayor incremento del desempleo se da entre mujeres, un colectivo que constituye el 80% de las plantillas. Por otra parte, la pandemia, con sus restricciones perimetrales y los temores que ha levantado, ha impedido el incremento del turismo que llega a Estepa llamado por su oferta de dulces navideños con garantía de calidad europea. Los visitantes, el placer de adquirir productos en la misma Estepa, conllevan un aumento de las ventas tanto en comercios como en establecimientos hosteleros que este año se han visto perjudicados. Aun así, la valoración económica global no es tan negativa como podría haber resultado.

Visitas a pesar de todo

No hay medio de comunicación relevante a escala nacional, por lo menos, que no se llegue en estos meses -desde septiembre- por Estepa en algún momento. Los políticos y algunos colectivos de personas también se han asomado por la ciudad, ya se ha citado a Patricia del Pozo.

La diputada Milagros Marcos (PP) señaló en su visita que apoyará la petición del Ayuntamiento de Estepa para declarar el Aroma de Estepa como Bien Inmaterial de la Humanidad, algo a lo que también se ha sumado la expresidenta Susana Díaz. Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible firmó recientemente en Estepa un convenio de colaboración con el Consejo Regulador de la IGP Mantecados y Polvorones de Estepa. Carmen Crespo Díaz y Eusebio Olmedo Gamito, representando al Consejo Regulador, rubricaron un documento por el cual la administración andaluza se comprometió a dar su apoyo en campañas de promoción de los dulces navideños de Estepa. El acto fue presidido por el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós.

Raíces históricas

La web oficial del Ayuntamiento de Estepa indica que los mantecados y dulces de Estepa aparecen por vez primera en las referencias históricas del documento de venta de Estepa que la Orden de Santiago firmó a favor de un banquero genovés de la familia Centurión en 1559. En dicha venta aparece como testigo Tristán Gómez, de oficio repostero. “No tiene nada de extraño que así fuera porque eran ya conocidas y apreciadas dos golosinas de nuestra localidad: su miel y su mermelada”.

En el siglo XVI se tiene constancia de que algunos predicadores que iban a oficiar misas al municipio pedían que se les pagase “en género”, recibiendo tras la función religiosa tarros de miel, procedentes de los panales que se extendían por toda la localidad. En los antiguos recetarios de repostería estepeña se aludía también a los alajúes, los precedentes de los actuales turrones que fabricaban los árabes a base de miel y almendras, apareciendo los turroneros en algunos documentos como el Archivo de Protocolos Notariales del siglo XVIII. También aparecen en los inventarios del siglo XVII numerosas referencias a las chocolateras.

Pero todo comentario sobre el origen de los dulces de Estepa debe hacer referencia al convento de Santa Clara fundado en 1559, en donde se vienen elaborando dulces desde hace 400 años. Una visita a los archivos documentales del convento revela que llegaron a tener a confiteros contratados para atender la demanda que les llegaba desde Sevilla o Madrid, adonde dirigían sus productos elaborados con cacao traído desde Caracas. En este convento se conservan además algunas referencias a la elaboración de mantecados con recetas antiguas.

Por tanto, si le hacemos caso a la consejera Del Pozo y comemos más mantecados que nunca vamos a ingerir mucho más que una ambrosía: vamos a deglutir historia que sigue siendo la maestra de la vida.