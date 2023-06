Huelva contará con la principal fábrica de hidrógeno verde de Europa

El presidente de Iberdrola también ha explicado que para los próximos años tienen previstos un total de 60 proyectos en el mismo sector por un montante de 3.000 millones de euros, la mitad de ellos en España.

Galán ha asegurado que la compañía mantiene un "firme compromiso" con el Mercado Único de la Energía como la mejor manera de promover las "enormes" inversiones necesarias para una industria energética "segura, limpia y competitiva".

La planta de hidrógeno verde de 20 megavatios de potencia que Iberdrola tiene en Puertollano es la primera a escala industrial de hidrógeno verde de Europa y con ella se abastece a la empresa de fertilizantes Fertiberia para producir amoniaco verde, con una capacidad de 3.000 toneladas de hidrógeno renovable al año.

Sin embargo, Galán ha precisado que "aún no está a pleno rendimiento, por no disponer todavía de los fondos europeos prometidos IPCI" que, aunque están "aprobados" en Bruselas todavía no están "confirmados por el Gobierno de España", ha precisado.