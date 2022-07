ING anuncia cambios en su producto estrella

ING ha incorporado nuevos cambios en su producto estrella, la cuenta Nómina.

A partir de hoy, todo usuario que disponga de una dispondrá de una protección especial para sus compras por internet. Las compras online superiores a 30 € que hagas con las tarjetas de ING contarán con un seguro de garantía de entrega. Esto significa que, si no recibes el paquete, llega dañado o te envían algo que no has pedido, se podrá recuperar el dinero más los gastos de envío.

Nueva comisión en octubre

La cuenta Nómina hará más honor a su nombre que nunca, porque será necesario que se haya recibido la nómina, pensión o prestación por desempleo, o ingresos mensuales desde otro banco (de, al menos, 700 €) para disfrutar de ella sin comisión. La novedad es que, en caso de no hacerlo, a partir de noviembre esta cuenta tendrá una comisión de mantenimiento de 3 € al mes.