La CNMV advierte de 14 «chiringuitos financieros»

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 14 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

En concreto, estas son Royal Q Bot, Wayo Financial Inc, Alliancegroup.com, Yourt North Ltd, Capfm.io, Finocapital.online, Crypto Trustemprire, Horizonfx Pro Ltd, Bityard Blockchain Foundation Ltd, Zolarex Ltd, Evolution Trading (UK) Limited, Deluxpips.com Ltd, Sunstar Holding Ltd y Evergo Ltd.

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.