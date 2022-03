Parece que ha pasado lo peor de la pandemia, pero tenemos en marcha un conflicto bélico que podría resultar desastroso, el cambio climático sigue dejando señales preocupantes y la inflación sigue manteniéndose intacta con tendencia al alza. ¿Es esto el cuento de nunca acabar? ¿Es la incertidumbre una constante en la ecuación cada día más importante?

‘Desgraciadamente sí, no acabamos con una, la pandemia, y ahora tenemos la crisis de las materias primas, la inflación, la guerra y una situación política nacional inestable. Hay cosas con la que, a lo mejor, no podemos hacer nada, pero otras con las que sí: los costes de las energías en España están subiendo constantemente, los carburantes más altos que en los países de nuestro entorno, seguro que algo podemos hacer. La inflación de nuestro país es mayor al entorno, algo estamos haciendo mal.

Pero volviendo a la incertidumbre, esta es la pesadilla de los empresarios, queremos unas reglas con las que jugar y escenarios económicos no tan cambiantes, llevamos dos años durante los que hemos hecho un master extraordinario de búsqueda de soluciones permanentemente’.

Los costes de la energía son demoledores ¿hasta qué punto puede influir esto en las empresas y en los precios? ¿Puede ser la razón para que la pescadilla se muerda la cola y la inflación se convierta en un mal crónico?

‘Eso sería terrible, que la inflación se hiciera crónica, hemos vivido años de progreso y gran parte ha sido debido a la estabilidad de precios, todas las instituciones económicas internacionales defienden la estabilidad. La inflación es mala para las empresas y los consumidores, y es un freno para la economía y el progreso.

Los costes de la energía están influyendo notablemente en los precios, los materiales de construcción se están encareciendo continuamente y es por la energía; los hornos van a gas y así se hace la cerámica, por ejemplo; esto hay que frenarlo como sea porque si no va a traernos un lastre importante al crecimiento’.

Se escuchan cifras astronómicas sobre fondos que llegan desde la UE ¿es la burocracia tan abrumadora como parece para poder acceder a esos fondos?

‘Las cifras como dice son muy elevadas, pero no las estamos viendo, mucho me temo, que esas ayudas no lleguen a la economía real, y como dicen muchos se conviertan en un nuevo plan “E”, y pierdan todo el sentido que tienen. Estas cifras, si se administran adecuadamente, pueden ser una revolución económica y un salto importante, Vivimos en uno de los países más pobres de la CEE y en una región de las más pobres, por favor, que la clase política no desaproveche esta ocasión, que se repartan por toda España y que lleguen con transparencia a las empresas para actividades modernizadoras y generadoras de riqueza.

De momento no se sabe ni como llegar a esos fondos, no se les da divulgación’.

¿Se puede ser optimista, hoy, siendo empresario? ¿2022 será un buen año?

‘Yo siempre soy optimista, hay algunos que lo somos por naturaleza, y si nos dejan trabajar esto irá bien seguro.

Los empresarios somos optimistas va con nuestro ADN, pero lo cierto es que cada vez nos lo ponen más difícil, y mira que pedimos poco, agilidad, agilidad y agilidad. En nuestro sector los plazos se están convirtiendo en imposibles, como se puede tardar años en conceder licencias, no es comprensible, ¿cuánta actividad está parada en los cajones?, ¿cuántos miles de puestos de trabajo se podrían crear con todos esos proyectos que están en los cajones?. La administración debe continuar el proceso de simplificación administrativa.

Confío en que 2022 será mejor que el 2021. Toda la población ha aprendido mucho y si estamos donde estamos después de lo que hemos pasado, ahora que la pandemia parece que va mejorando y si llegan los fondos, se puede convertir en un buen año, mejor que los anteriores y que se acerque al 2019’.