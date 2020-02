La inspiradora historia de éxito de Bodegas Emilio Moro

Además de solidario, el libro tiene como objetivo inspirar a otros empresarios y amantes del mundo del vino . En palabras de su autor: «me siento muy satisfecho de poder compartir nuestra historia, nuestra filosofía, nuestros vinos y la pasión que hay detrás de cada uno de ellos; de mostrar cómo es posible crear una gran empresa y una gran marca desde prácticamente cero, eso sí, como mucha ilusión, con mucho trabajo y con valentía. Y si además logro motivar a alguna persona a hacer realidad su sueño, como nosotros hemos hecho realidad el nuestro, me sentiré doblemente agradecido. Porque la vida, como el vino, sabe mejor cuando se comparte».

Para José Moro la fórmula del éxito se basa en cuatro pilares: tradición, pasión, innovación y responsabilidad social. Por eso, los beneficios obtenidos de las ventas del libro irán destinados a sufragar los proyectos de la Fundación Emilio Moro, fundada en 2008 por Emilio Moro ‘padre’ como reflejo de la sensibilidad y el compromiso social de la familia. Bajo el lema ‘El vino ayuda al agua’, la Fundación ha desarrollado desde sus inicios diversas iniciativas destinadas a proporcionar el acceso a agua potable en las zonas con mayor carestía, así como diferentes actividades para la formación e integración de jóvenes en riesgo de exclusión social. Entre sus últimos proyectos destaca el programa Agua Segura, que se ha implementado en varias escuelas de los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca y que busca incidir en el reparto justo de los recursos hídricos y fomentar el consumo de agua segura entre la población infantil; la colaboración con A mí no me digas que no se puede –la asociación cultural liderada por el rapero Juan Manuel Montilla Macarrón ‘El Langui’– para fomentar la práctica del deporte como alternativa de ocio saludable entre los menores de los barrios más desfavorecidos y el acuerdo con los Mensajeros de la Paz del Padre Ángel mediante el cual la Fundación Emilio Moro se comprometía a principios de año a ayudar a costear durante todo 2019 los desayunos que se sirven diaria y gratuitamente en la parroquia de San Antón, en Madrid.