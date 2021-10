La tercera inmobiliaria que más pisos vende en España está en Sevilla Este

Joaquín Caraballo Zamora es un joven sevillano de poco más de 30 años. Es el gerente de la tercera inmobiliaria que más pisos vende de toda España. La empresa fundada por Caraballo ha recibido el premio a la 2ª empresa que más ha evolucionado en ventas y facturación de España dentro del Club Noteges entre 2020 y 2021. Y el premio a la 3ª empresa que más viviendas de segunda mando ha vendido de España dentro del Club Noteges entre 2020 y 2021. Por otra parte, han superado los 16.000.000 € en volumen de negocio, siendo esto la suma en precio de todas las viviendas vendidas. Más de 200 familias han podido comprar y vender sus viviendas este año.

Según Caraballo, «la pandemia ha supuesto un cambio en el consumo de los demandantes de vivienda. Muchísimas personas se han dado cuenta durante el periodo de confinamiento de que no estaban contentas con sus viviendas y necesitaban un cambio. Esto produjo un aumento de la oferta y de la demanda tras la desescalada. Nosotros hemos estado tele trabajando durante los meses de cierre obligatorio y no hemos perdido el contacto con nuestros cliente. Cuando nos tocó abrir ya comenzamos a vender viviendas desde el primer día. Hemos intento reducir el número de visitas para evitar un exceso de personas en las viviendas y hemos utilizado técnicas como la realidad virtual para enseñar las viviendas en la oficina y sólo acudir a las viviendas con clientes realmente interesados en realizar la compra. Nuestra forma de trabajar, nuestra efectividad y nuestros reconocimiento en Sevilla hace que tengamos muchas personas que quieren poner a la venta su vivienda con nosotros».

La inmobiliaria se encuentra en plena expansión y Joaquín Caraballado lo explica: «Actualmente el equipo lo formamos 6 personas, y vamos ampliar en 1 persona más en los próximos días. Tenemos una oficina en Sevilla Este. Aun así nuestros clientes nos conocen por otro medios como las redes sociales o nuestra publicidad en autobuses, taxis, radios... etc».

Es una evidencia que el mercado inmobiliario está en plena expansión y evolución y que eso requiere una filosofía adaptada a las necesidades de un cliente que demanda más y más rápido: «Nuestra filosofía radica es no perder el tiempo de nuestros clientes, cuando un vendedor viene a vernos para vender su vivienda le hacemos un estudio personalizado para saber por cuanto puede vender su vivienda y cuales son los gastos asociados a la misma. Somos realistas y ponemos todas las herramientas por nuestra parte para vender su inmueble, pero si no vemos vialidad se lo hacemos saber. Por ello nuestra media de venta de un inmueble son 44 días. En el caso de los compradores, antes de enseñarles viviendas les hacemos un estudio económico para evitar pérdidas de tiempo en enseñarles un piso que luego no pueda comprar. Con esto reducimos tiempo de ambos, aumentamos calidad y vendemos más unidades en el mismo tiempo».

Si la filosofía empresarial es esencial, las estrategias de comunicación lo son del mismo modo: «Nuestras principales herramientas son una correcta valoración del inmueble para que tenga un precio correcto según zona, m2 y estado del inmueble, una publicidad de alto impacto a través de portales inmobiliarios, redes sociales, publicidad en muchos medios, una base de datos de compradores activos de más de 1.000 personas queriendo comprar en Sevilla que sabemos que buscan, donde lo buscan y cuanto pueden pagar por ella. Con esos ingredientes hacemos ventas rápidas y en buen precio. Además como hemos comentado antes con la realidad virtual reducimos mucho el número de visitas presenciales, ya que el cliente ve la vivienda por videollamada o en la oficina y luego acude a la vivienda únicamente si está muy interesado».