Francisco Campos García. Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería de Sevilla.

¿La soledad del empresario se acrecienta en situaciones como la que se está viviendo actualmente? «Efectivamente. En condiciones normales y dada la situación atípica, la unión entre gobierno y empresarios debería ser total y no lo es. Y se llega a situaciones complicadas sin posible marcha atrás. No creo que esto esté solucionando y la distancia se irá acrecentando».

¿Es este el escenario más duro con el que se puede de enfrentar un empresario? ¿Es la incertidumbre el peor enemigo de un empresario? «Por supuesto, sin duda alguna. La incertidumbre deja en el aire cualquier tipo de previsión de actuación; lleva consigo la posible inestabilidad de la empresa, cosa que, una vez pasada la situación de la pandemia, será, verdaderamente, la clave para evitar la caída libre de la economía».

¿Qué dibujo de podría hacer de la situación de las empresas a corto plazo? «Queda reflejado en lo comentado anteriormente. La improvisación es letal y no hay ninguna actuación ordenada para la vuelta a la normalidad. Hay dos tipos ya de trabajadores con problemas: los que pudiendo trabajar no pueden; y los que no pueden trabajar porque no hay opción o han perdido el empleo».

Los españoles, a pesar de todo, han decidido remar en la misma dirección sumando esfuerzos y sin fisuras ¿Llega un mundo nuevo? «A la fecha de hoy el pesimismo sobrevuela nuestra nación. Inseguridad laboral, inseguridad económica e inseguridad política».