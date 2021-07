Las delegadas de Empleo y Turismo informan sobre el Programa de ayudas a la solvencia empresarial

La Delegada Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, María del Mar Rull, y la Delegada Territorial de Turismo de la Junta en Sevilla, Rosa Hernández, han mantenido un encuentro informativo con profesionales y pymes de la provincia, convocados por la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), para darles a conocer el Programa de Ayudas a la Solvencia empresarial y animarles a solicitarlas. La Jornada, que ha contado con la bienvenida del Presidente de la CES, Miguel Rus, ha servido de espacio para dar a conocer los requisitos y procedimientos necesarios para acogerse a estas subvenciones, gestionadas por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo por un importe total es de 1.109 millones de euros y cuyo plazo de solicitud concluye el 15 de julio. Se trata de ayudas finalistas, que deben ser justificadas y destinadas a satisfacer deudas y pagos a proveedores y acreedores, tanto financieros como no financieros, generadas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.

Durante la presentación de la Jornada, la Delegada Territorial de Empleo, María del Mar Rull, ha querido destacar la importancia que tienen estas subvenciones, gestionadas por la Consejería de Empleo y cuyo plazo de solicitud comenzó el 16 de junio, para el tejido productivo de Sevilla y su provincia, al tiempo que ha animado a las personas asistentes que cumplan los requisitos a solicitarlas. “El tejido empresarial sevillano -autónomos y empresas- necesita una palanca de cambio, un impulso económico que les permita solventar sus deudas y continuar con el desarrollo de su actividad económica. No es únicamente un beneficio para quienes reciban estas ayudas, sino también para todas aquellas personas -como proveedores y acreedores- que de alguna manera también se han visto perjudicadas de manera indirecta. Es una oportunidad para relanzar la economía y a nuestras empresas que no debemos perder”, ha apuntado Rull.

En este sentido, el Presidente de la CES, Miguel Rus, ha querido agradecer durante la presentación del encuentro el trabajo de ambas Consejerías “por apoyar a empresas y autónomos, a través de, entre otras cosas, la gestión de estas ayudas y por hacer que lleguen a más empresarios, a través de la ampliación de los CNAE en Andalucía”. Al mismo tiempo, ha apuntado que “desde la CES, vamos a seguir trabajando con las diferentes administraciones para que tengan como prioridad políticas de reactivación económica, sobre la base de una política presupuestaria y fiscal que favorezca la inversión y la actividad productiva”.

La Delegada Territorial de Empleo, acompañada de dos técnicos de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, ha enumerado y explicado las principales características de esta línea de ayudas. En primer lugar, ha destacado que la convocatoria es de concurrencia no competitiva y que la instrucción y resolución se realizará siguiendo el riguroso ordencorrelativo de entrada en el registro electrónico, hasta el límite de la consignación presupuestaria (1.109 millones de euros), al tiempo que ha puesto en valor la sencillez del procedimiento, animando a las personas asistentes a solicitarlas. “El mecanismo de tramitación es muy fácil y con la menor carga burocrática posible. La cumplimentación se realiza vía web con declaraciones responsables por parte de empresas y autónomos para agilizar y simplificar al máximo el proceso de solicitud, sin exigir requisitos adicionales a los previstos en la normativa”, ha señalado.

Además, y con el objetivo de agilizar la resolución de las solicitudes, Rull Fernández ha recordado que la Junta ha puesto en marcha una Oficina Técnica de Apoyo específica y ha contratado a 105 funcionarios interinos con distintos perfiles profesionales, que se incorporarán en los próximos días, para gestionar las ayudas estatales en el menor tiempo posible. En este sentido, “está previsto que Empleo comience a resolver en agosto las primeras ayudas de entre 3.000 a 200.000 euros, para el pago de deudas de empresas y autónomos” ha indicado.

Al respecto, Miguel Rus, Presidente de la CES, ha querido apuntar que “lograr la reactivación económica solo depende de la rapidez de las vacunas y del apoyo que demos a nuestros empresarios. Por ello, es urgente que las ayudas lleguen con la máxima rapidez y eficiencia a nuestras empresas para que éstas puedan sobrevivir y sean el motor de la recuperación. Si no somos capaces de salvar a las empresas y de apoyar a los empresarios, perderemos el motor económico de esta provincia y, claramente, cientos de miles de puestos de trabajo”.

Otro de los aspectos destacados durante la presentación de las ayudas ha sido la incorporación por parte del Decreto Ley andaluz de nuevos sectores de actividad beneficiarios a los establecidos, añadiendo 154actividades más, lo que sitúa en 249 los CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) que pueden acogerse. Según la normativa estatal, podían beneficiarse de las subvenciones 95 actividades, entre las que se encontraban la hostelería, el turismo y la cultura, o el comercio al por mayor de alimentación y suministros de restauración, comercios minoristas, compañías de transporte y de alquiler de vehículos y la industria textil, entre otras.

Por su parte y en esta línea la delegada territorial de Turismo de la Junta en Sevilla, Rosa Hernández, ha señalado “el compromiso de la Junta de Andalucía con los empresarios y autónomos de la comunidad, que son el músculo de nuestra industria y quienes generan riqueza y empleo. Por ello, desde el inicio de esta crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus hemos querido estar a su lado, no solo poniendo en marcha distintas líneas de ayudas, sino intentando agilizar -como haremos con estas nuevas partidas del Estado- cualquier trámite que tengan que realizar para que las cuantías se hagan efectivas a la mayor brevedad”.

“Este Gobierno tiene una apuesta firme por apoyar a quienes son el motor de la economía de nuestra tierra”. Por ello, ha recordado Hernández, “hemos trabajado para incluir el mayor número de CNAE así como para evitar que las subvenciones estatales entrasen en conflicto con las que ya ha puesto en circulación la Junta de Andalucía, con el objetivo de que los profesionales andaluces puedan optar al máximo de ayudas posible”.

Finalmente, la Delegada Territorial de Empleo, María del Mar Rull, ha explicado que la tramitación se realiza en dos fases para agilizar al máximo el procedimiento. Una primera de autorización para la consulta de Datos Fiscales por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT); y la segunda, consistente en la Solicitud de la Subvenciónpropiamente dicha, siendo recomendable la cumplimentación de ésta en los 10 días posteriores a la notificación por la Junta de Andalucía de los datos facilitados por la AEAT. En todo el procedimiento será obligatoria la tramitación telemática de forma que la presentación de solicitudes y, en su caso, la documentación que debe acompañarlas se realizará exclusivamente por medios electrónicos a través de la Oficina Virtual de la Agencia Digital de Andalucía.

Solicitudes hasta el 15 de julio

El 16 de junio se abría el plazo, tras la publicación del extracto de convocatoria en el BOJA (https://juntadeandalucia.es/eboja/2021/555/BOJA21- 555-00022-10197-01_00194059.pdf), para que los autónomos y empresas interesadas soliciten subvenciones dirigidas al apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento generado durante la pandemia, según establecen el RDL 5/2021de 12 de marzo del Gobierno de España y DL 10/2021 de 1 de junio de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo es la encargada de tramitar las solicitudes, aplicando las medidas aprobadas por el Gobierno de España el pasado 12 de marzo dotadas con 7.000 millones euros, de los que 1.109 millones (un 15,8%) corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El plazo estará abierto hasta el próximo 15 de julio de 2021, y durante este periodo, los autónomos y empresas interesadas, podrán solicitar las ayudas en dos fases. Una primera, cumplimentando un sencillo formulario en la web de la consejería de Empleo, denominado “Solicitud de asistencia previa ante la “. Se trata de una actuación previa a la solicitud formal donde se recoge la autorización del solicitante para consultar los datos fiscales que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha de suministrar a la Junta de Andalucía para el cálculo de la subvención aplicable en el caso de cumplir con los requisitos establecidos.

Condiciones requeridas

Las principales condiciones requeridas para poder beneficiarse de estas ayudas son, básicamente, que la actividad económica se encuadre en uno de los más de 200 códigos CNAE recogidos en el anexo del DL 10/2021, no haber declarado pérdidas en 2019 y que las operaciones interiores por IVA hayan disminuido en más de un 30% en el año 2020 con respecto a 2019. Además, las personas solicitantes de estas subvenciones han de tener sede en Andalucía, deben estar al corriente pago con la Seguridad Social y Hacienda, y no encontrarse en concurso de acreedores. Tanto empresas como autónomos deberán comprometerse a mantener la actividad, no el empleo, hasta el 30 de junio de 2022.

Ayudas de 3.000 a 200.000 euros

El importe subvencionado se calculará en función de la caída de su facturación y número de trabajadores de la empresa (más o menos de 10), y puede oscilar entre los 3.000 y los 200.000 euros. El resultado de la consulta realizada a la AEAT se pondrá a disposición de la persona o entidad interesada para obtener de la ayuda, que podrá acceder a la siguiente fase. El segundo paso es cumplimentar la “Solicitud de subvención a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado”, que da inicio al procedimiento administrativo. Se trata de un formulario online que se recomienda cumplimentar por el interesado en los diez días posteriores a la notificación por la Junta de Andalucía de los datos facilitados por la AEAT, dado que la convocatoria de subvención es de concurrencia no competitiva y la instrucción y resolución se realizará siguiendo el riguroso orden correlativo de entrada en el registro electrónico hasta el límite de la consignación presupuestaria (1.109 millones de euros).

Documentación que se ha de aportar

La solicitud de la subvención es telemática y se basa principalmente en declaraciones responsables, y el solicitante deberá aportar copias digitalizadas de las facturas o documentos de valor probatorio de las deudas, pagos pendientes y costes fijos incurridos pendientes de pago, y para cada uno de ellos (artículo 11.3 DL 10/2021).

En algunos casos, la empresa solicitante también deberá incluir documentación específica relativa a las declaraciones de la Renta, que prueben determinadas circunstancias recogidas en el DL 10/2021, como son los resultados negativos como consecuencia de los deterioros de valor de activos financieros por operaciones comerciales que tengan la consideración de créditos concursales, con las demás circunstancias previstas.

Asimismo, si la persona beneficiaria es partícipe en una modificación estructural también deberá incluir en la solicitud copia autorizada de la escritura pública e inscripción en el Registro Público correspondiente o documentación acreditativa de la operación, en caso de que no fuera exigible escritura pública para la inscripción de la operación correspondiente según la normativa de aplicación.

Por último, en caso de que la persona o entidad interesada presente la solicitud a través de persona representante apoderada que no sea representante legal deberá presentarse, si el apoderamiento es electrónico, el documento que lo acredite, cumplimentando en caso contrario el certificado de apoderamiento que se publica en el extracto de la convocatoria que deberá acompañarse junto con la solicitud.

Subvenciones y no ayudas directas

El diseño del procedimiento se ha realizado de manera innovadora y automatizando todos los procesos posibles, de manera que se pueda afrontar la tramitación con unas mínimas garantías de éxito y las menores molestias a las personas beneficiarias. En este sentido, la Junta de Andalucía se compromete a resolver las solicitudes antes del 31 de diciembre de 2021, y así cumplir con los plazos establecidos.