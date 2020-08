Las vacunas del negocio: ¿utilidad del egoísmo y el poder?

Conque íbamos a ser mejores después de la Covid-19, ¿eh? Bueno, tal vez: mejores comerciantes, mejores competidores, mejores especuladores, mejores negociantes, mejores emprendedores..., a fin de cuentas se trata de eso, ¿verdad? Se trata de emprender, no en arte ni en literatura ni en filosofía ni en conocimiento de la Historia ni en derechos humanos sino en cosas de provecho como la vacuna que, bien mirado, cubre un derecho humano: el de la salud, primero para unos, luego para otros y después para nadie que no se la pueda costear o su país o él y deba caer en manos de eso que llaman solidaridad, concepto con el que algunos lavan sus conciencias y logran sentirse alguien en la vida.

Ni en la concreción de la vacuna hemos actuado como especie humana sino como una especie compuesta de subespecies. La voluntad de poder nos ha guiado. La vacuna es un elemento con el que lograr dinero y por tanto poder e influencia. El ser humano no es libre, no se guía por su razón sino que su razón está asaltada por múltiples factores. En efecto, como sentenció Freud, “el yo no es dueño en su morada”. Y como antes había escrito Marx, la conciencia está dominada por los factores externos que nosotros mismos creamos. He aquí la causa de los grandes y los pequeños aspectos negativos para la especie que tenemos ante nosotros. Veremos dónde desemboca una especie animal de tal calibre.

Cuando los lobos y los chimpancés descubrieron que era más eficaz para su supervivencia cazar en grupo que en solitario se inclinaron por la actividad grupal. Hace ya bastantes años leí en el primer tomo de una historia universal coordinada por A.Z. Manfred que el humano sapiens se veía impotente para cazar un bisonte o un mamut y entonces se formó la caza colectiva. Poco a poco, el humano ha vuelto a ser lo que es, un sujeto individual que es lo que era incluso cuando se asoció a la fuerza para cazar como a la fuerza se asociaron las otras dos especies que he nombrado antes, lo que sucede es que el humano posee un cerebro más complejo que lo mismo lo lleva a la vida que a la muerte, a la construcción que a la destrucción.

La vacuna contra la pandemia Covid-19 de nuevo nos enseña vuestra propia forma de ser, salvando las distancias porque la Historia no se repite pero sí posee un fondo sustancial: el egoísmo, solidario o no. Los humanos se han dividido en grandes “tribus” para fabricar el ungüento milagroso que cure el mal y el que salga victorioso del torneo se llevará su premio. Es el egoísmo el que mueve el mundo, los medios dicen que Jeff Bezos posee ya un patrimonio muy superior a los 100.000 millones de euros y que su riqueza sería mayor si no fuera porque le dio a su exmujer acciones de Amazon por valor de 60.000 millones de euros o más. Bueno, pues esa es la filosofía por la que nos guiamos, como Bezos descubrió la rueda, se lleva sus beneficios, todos los que pueda. Al mismo tiempo, él crea puestos de trabajo y ejerce obras de caridad, beneficencia y solidaridad junto con otros magnates -bueno, cada uno por su lado también- y ya está, el mundo sigue adelante, no hay otra alternativa que se haya demostrado que funcione mejor que ésta, al menos yo no la conozco a nivel global.