Los supermercados confían que no falte comida por la huelga de camioneros

La patronal de supermercados Asedas no prevé que la huelga de camioneros anunciada para el 20, 21 y 22 de diciembre provoque problemas de desabastecimiento en las tiendas de alimentación, salvo que se registren problemas de orden público que impidan la circulación.

Así lo ha avanzado este viernes el director general de la entidad -que agrupa a Mercadona, DIA, Lidl, las centrales de compra Euromadi e IFA, así como varias enseñas regionales-, Ignacio García Magarzo, quien ha exigido a la Administración que otorgue legalmente al sector el estatus de "esencial", precisamente para garantizar el suministro de comida en cualquier circunstancia.

"Pase lo que pase, este sector es capaz de responder para que no haya problemas de abastecimiento, salvo cuando las autoridades no garantizan el orden público o los empresarios no tienen medios para adaptarse. Por eso es buen momento para reclamar que nos den ese carácter esencial por la vía legal", ha defendido.

En una rueda de prensa organizada en La Palma (Canarias), Magarzo ha instado a todos los agentes implicados en el conflicto con los transportistas a colaborar "para evitar que lo que no ha sido capaz de provocar una pandemia o el volcán, lo cause el derecho de huelga".