Luz verde a las ayudas de 1.000 euros a pymes de comercio y hostelería

El diputado socialista Carmelo Gómez ha argumentado, tras "agradecer el tono" a Velasco, que "no creemos que con este decreto se consiga que las empresas no caigan y cierren" por lo que ha apelado a que no son ayudas compatibles con un anterior decreto y ha concluido que las ayudas de 1.000 euros previstas son "limosna, no palían situación".

Gómez ha reprochado "la estrategia permanente de confrontación" después de reivindicar que "la crisis está mitigada por los 7.000 millones de euros" que el Gobierno destina mensualmente al pago de los ERTE y ha ironizado sobre "dar las gracias por 1.000 euros con 7.000 millones de euros preservando el empleo de un millón de españoles".

El parlamentario del PP Erik Domínguez ha defendido que la finalidad del decreto es "seguir el modelo de la Consejería de Empleo" con la ayuda de 80 millones de euros con ayudas individuales de 1.000 euros para los autónomos andaluces. Domínguez ha apuntado que "aquél funcionó, éste debe ir en la misma línea", en referencia a que prevé la concesión de las ayudas en menos de dos meses.

Domínguez, quien ha afirmado que "España sólo tiene un problema: que está gobernada por Pedro Sánchez", ha defendido "el megapaquete de 667 millones de euros de ayudas porque no dejamos a nadie atrás" y ha sostenido que "Andalucía algo estará haciendo bien" tras reivindicar que Andalucía es "la Comunidad que más crece en afiliados al RETA y estamos apenas de unos cientos de autónomos de estar dentro de poco liderando".

La diputada de Cs, Concepción González Insua, quien ha asegurado saber de la repercusión del decreto y necesidades de los sectores beneficiados por el hecho de que "he estado 35 años pagando el seguro de autónomos antes de llegar a esta Cámara", ha sostenido la concesión de ayudas directas de 1.000 euros por ser una petición del sector, así como que fueran "sin concurrencia".

González Insúa, quien ha defendido que "salvar vidas y la economía es un equilibrio muy complicado", ha asegurado que "los presupuestos son finitos" así como que "1.000 euros de liquidez entran dentro de las posibilidades de este Gobierno" para concluir que la Junta de Andalucía "ayuda a pymes y sectores con lo que tiene".