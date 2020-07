Cuando tu musa te pilla trabajando

“Si llegan las musas, que te pillen trabajando”. Frase que acuñó en su día un tal Pablo Picasso y que ha sido paradigma de inspiración para aquellos artistas cuyo deseo es abrirse hueco en un mundo en el que cualquier pincelada es sinónimo de belleza, sacrificio y, por supuesto, pasión. Tres ingredientes aunados en la pintura de Mercedes Alba Castillejo, restauradora de profesión y pintora vocacional que, gracias a este cóctel conceptual pondrá, por vez primera, a la vista del público sus creaciones del 3 al 12 de agosto en el Puerto de Santa María, concretamente en la exposición colectiva que se desarrollará en la Bodega de Mora, en la sala Fundación Osborne (C/ Los Moros 7).

En su inauguración (jueves 6 de agosto a las 20:30 horas), esta joven sevillana de 24 años compartirá como, gracias a sus cuadros, ha tenido la oportunidad de conocerse a sí misma y volcar, desde una hermosura sencilla y particular, un estilo muy variopinto que echó a rodar en una austera y elegante cuenta de Instagram . Por su parte, El Correo de Andalucía ha podido conocer, de primera mano, el inicio y los deseos de una artista cuyo porvenir tendrá luz propia en plena canícula agosteña.

¿Por qué lanzarte ahora a exponer tus obras?

Llevo pintando desde que tengo uso de razón, pero profesionalmente desde hace 2 años. He visto mi pintura crecer a la vez que lo he ido haciendo yo y creo que este es el momento de dar el paso y mostrar al público lo que soy capaz de crear y expresar.

El periodo de cuarentena te ha servido para...

Conocerme a mí misma, crear nuevos proyectos, experimentar con diferentes técnicas y centrarme más en mi pintura, que como verás abarca una gran variedad de estilos según lo que quiera expresar en el momento.

Papel que jueguen las redes sociales para ti y tu producto.

Las redes sociales para mí son un escaparate, tienen sus pegas y sus beneficios, y al igual que todo. Empecé subiendo a mi perfil privado dibujos y acuarelas hasta que varios amigos vieron mis cuadros y me apoyaron para que crease un perfil donde publicar mis cuadros. Gracias a las redes sociales he podido darme a conocer y contactar con gente de diferentes países, incluso me contacto una galería de NY para que formase parte de su equipo de artistas fijos.