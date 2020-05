«El dinero ahorrado no debe rendir por debajo de sus posibilidades»

Emprender supone siempre un riesgo. Y la respuesta no reside en el por qué, sino en el cuándo y, por supuesto, el cómo. Un nuevo camino conlleva, ineludiblemente, incertidumbre. Sin embargo, cuando la receta cuenta con los mejores ingredientes, el cóctel está listo para servirse.

En caso de duda, pregúntenle a Antonio Cáceres. A sus 29 años, este empresario sevillano cuenta con el doble grado en Derecho, Finanzas y Contabilidad y, tras su marcha a Madrid, luchó por una idea que muchos españoles tienen interiorizada pero no vislumbran ponerla en práctica: cómo lograr que el dinero que tenemos ahorrado e invertido nos aporte una rentabilidad real. Ahora esa idea es una realidad cuya denominación es Zacanto Investment.

Creación y trayectoria de la empresa.

Todo comenzó cuando empiezo a trabajar en la gestora de fondos más importante del panorama nacional gestionando 26 fondos de inversión desde el una perspectiva fiscal y contable. Fue allí cuando empezó a nacer en mi ese interés por saber más y más sobre el mundo financiero y sus entresijos. Date cuenta que son fondos que manejan más de 50 millones de euros tanto de familias como de instituciones y que te generan una rentabilidad largo placista que te multiplica lo que has invertido por dos. Vaya pasada ¿no? Yo quería eso para mis pequeños e insignificantes ahorros, por tanto, me dispuse a investigar el capital mínimo que necesitaba invertir para también aprovecharme de esas rentabilidades tan atractivas. Y ¿cuál fue mi sorpresa? se necesitaba como mínimo tener un capital para poder entrar de unos 200.000€...fácil ¿no? ¿A quién no le sobra 200.000€ para invertir eh?

Ya te puedes imaginar cómo mis ilusiones se iban cayendo en pedazos al ver tal cantidad. Pero espera, al poco me llega un email de la compañía diciendo que los trabajadores podían invertir en los fondos con un capital inicial mínimo de... (sonido de tambores) ...5.000€ (con ciertas condiciones ‘obviously’). Pero qué va, tampoco los tenía. No me da para ahorrar tanto teniendo que pagar alquiler, luz, agua, supermercado, coche...etc

Y ¿ahora qué hago? ¡Ya sé! Seguro que los bancos tienen cuentas de ahorro que me dan muy buenas rentabilidades anuales. Y lo que descubro es que en muchas o no llegan a darte un ¡1% ANUAL! o si te lo dan tienes que ponerle todos los días una vela a tu Santo/político/superhéroe favorito para que continúe así. Lógicamente las dos maneras fáciles para poder hacer que mi dinero trabajase por mí no eran las más atractivas.

¿Y qué hice? Remangarme y ponerme manos a la obra. Empecé a pensar y el único sitio que me garantizaba buenas rentabilidades superiores a la que me daba los bancos y con fácil acceso era la gran desconocida y temida bolsa de valores. Pero claro, yo no tenía ni idea como era eso de entrar en bolsa, comprar acciones, cuales comprar, comisiones que había entremedias, etc.

Durante 3 años me dediqué (y aún sigo) a devorar libros financieros, escuchar conferencias de grandes inversores, estudiar las técnicas de los mejores, desechar miedos y prejuicios sobre la Bolsa, leer mucho de finanzas conductuales, poner en práctica todo lo que estaba aprendiendo y... ¿sabes qué? funcionó. Comencé a ver como mis pequeños ahorros poco a poco iban aumentando a largo plazo con tan solo una pequeña aportación cada "x" meses y me dije ¿por qué no crear un negocio donde todas las personas puedan acceder al mundo financiero con pequeños ahorros y poder beneficiarse de atractivas rentabilidades a bajo coste? Así nació Zacanto Investment, el negocio que actualmente está consiguiendo rentabilidades anuales por encima del 5% a todos los inversores que quieren hacer crecer sus ahorros. Un dinero que en vez de tenerlo debajo del colchón sin generar absolutamente nada o en un banco generando una paupérrima rentabilidad lo tienes, bajo la filosofía del value investing, en Zacanto. Con la seguridad de que tu dinero estará trabajando con bajo riesgo (eso sí, dependiendo del perfil del inversor) mientras tú duermes para que en un futuro puedas darte el capricho que tanto ansiabas o incluso ir recaudando para tener una jubilación más que tranquila.

Qué tipo de atención habéis tenido hacia vuestro público en este tiempo.

La atención de Zacanto a sus clientes es de 24 horas durante los 7 días de la semana. Este negocio vive por y para sus inversores y no tiene otro objetivo que conseguir que el dinero de sus clientes vaya generando cada vez mayores rentabilidades.

El dinero que tanto cuesta ahorrar no debe estar rindiendo por debajo de sus posibilidades. Por eso desde nuestra empresa ponemos los cinco sentidos para que puedas dormir tranquilo mientras tu dinero trabaja para generar más dinero. Ya está bien de que seas el que trabaja por dinero, ahora le toca a él trabajar por ti.

Iniciativas impulsadas durante la pandemia (ayudas, donaciones, servicios adicionales, ofertas...)

El confinamiento ha sido y está siendo un momento muy complicado para todos nosotros, parece que lo que estamos viviendo está salido de una película de ciencia ficción, por ello, para ayudar a no despilfarrar el dinero y promover el ahorro estamos ofreciendo de manera gratuita asesorar y elaborar un plan de ahorro a largo plazo para todo aquel que lo necesite. De esta manera podrás crear automatismo que te permitan ahorrar un porcentaje de tus ingresos en función de tus capacidades, porque es hora de que te pagues a ti mismo por todo lo que estás pasando y la mejor manera es ayudándote a crear un fondo de libertad financiera para que en un futuro lo puedas utilizar para tu capricho, un regalo a alguien especial, un viaje, el bono del Betis en el palco...lo que quieras.

Proyectos a corto, medio, largo plazo...

Zacanto Investment desde que comenzó su andadura por el sector de la inversión está en constante avance, esto es imparable gracias a los números inversores que están llamando a las puertas de Zacanto Investment para hacer crecer sus ahorros con una más que atractiva rentabilidad.

Los proyectos que tenemos en mente tanto a corto, medio y largo plazo es seguir haciendo feliz a la gente, mirando por el crecimiento de sus ingresos y ahorros, además de llegar al máximo de personas posibles y promover el empleo siguiendo contratando a personas expertas en el sector. Además, aparte de lo dicho anteriormente, quiere contribuir a la sociedad desde un punto de vista altruista creando una fundación u asociación para promover la educación en general y la educación financiera a todos los pueblos de la tierra. Porque la única manera de escalar peldaños en la vida y en nuestro bienestar es a través de una sólida y buena educación.

¿Qué valor adicional aporta Zacanto con respecto al resto de empresas del sector?

Zacanto Investment es algo único actualmente dentro del sector ya que no necesitas un capital mínimo para empezar, otorga rentabilidades superiores al 3% a muy bajo coste , básicamente con dos comisiones (gestión y de éxito), y además te ayuda a que duermas tranquilo todas las noches sabiendo que tu dinero está trabajando de forma segura. Algo inaudito hoy en día porque las demás entidades cobran múltiples comisiones con independencia de que te hagan generar dinero, con la inseguridad de que no vuelva a pasar un Lehman Brothers, y encima garantizando una rentabilidad paupérrima que no te mereces. Pero Zacanto solo quiere beneficiarse siempre y cuando su cliente se beneficie, por ello no cobrará absolutamente nada si a lo largo de un año el inversor no ha obtenido una rentabilidad superior al 3%.

Zacanto Investment quiere crecer cogido de la mano de su inversor, es una empresa que da el todo por el todo por conseguir las mejores inversiones para hacer que las rentabilidades de sus inversiones crezcan anualmente cada vez más.

Actualmente, los inversores que empezaron e Mayo del 2019 con Zacanto Investment han obtenido una rentabilidad anual, con el caos que ha sido el COVID-19 en los mercados financieros, de nada más y nada menos que un 11% anual.

¿Qué opinión te merecen las entidades financieras?

Las entidades financieras son esenciales y cruciales para el funcionamiento de nuestra economía. Es verdad que a lo largo de los años han cometido auténticas barbaridades con el dinero de los ciudadanos pero ahora mismo, después de haber aprendido un poco de lo que pasó en 2008, están volviendo a recuperar la confianza perdida.

Eso sí, desde un punto de la inversión Zacanto no invierte en ningún banco ya que sus estados financieros no generan la suficiente confianza para ello, es decir, no son tan claros o, mejor dicho, hay más lagunas que los de una empresa.

En definitiva, las entidades financieras han ayudado y siguen ayudando a generar dinero y haciendo cumplir los sueños de las personas a través de sus concesiones crediticias y de otra índole. Incluso hoy en día a través de sus fundaciones están haciendo que muchos ciudadanos tengan oportunidades para avanzar y mejorar en esta jungla que es la vida.