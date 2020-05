El periodo de confinamiento, que todavía sigue vigente, ha incidido directa y significativamente en la actuación y estrategias de la mayor parte de las empresas españolas. No obstante, la adversidad no es algo que impida el avance y el compromiso de ciertas corporaciones. Este es el caso de la Óptica Look Look, dirigida por Francisco José Ortega Benítez.

Nacido en Valencina de la Concepción, este empresario de 48 años nos cuenta cómo ha luchado ante el contexto social y económico en el que, de hecho, nos encontramos actualmente a causa de la pandemia COVID-19. Su altruismo y colaboración con distintos colectivos han constituido el epicentro de sus acciones para combatir, desde su posición, al coronavirus.

Creación y extensión de la empresa.

Look Look nace en Chipiona (Cádiz), donde abrimos la primera tienda en mayo de 2017. Este verano hará tres años. Al siguiente, abrimos en Fuengirola y en el 2019 en Sevilla capital, desde el que se lleva a cabo la gestión de la empresa, en el polígono Store.

¿En qué estado os encontráis actualmente?

La empresa se encuentra en un proceso de expansión paulatina, frenada a causa de la situación que estamos atravesando por culpa de la pandemia COVID-19. Está siendo duro, especialmente en cuanto a importación de material. Ahora mismo, la prioridad es la reapertura de nuestros centros en estos días y poder restablecer la normalidad.

Nuestro objetivo es abrir otros centros ópticos el próximo año. El primero será en Málaga, que está previsto, inicialmente, para la primera del 2021. Para el periodo navideño de la próxima temporada, esperamos también inaugurar nuestro siguiente local en el centro de Sevilla.

¿Cómo habéis conseguido subsistir?

Desde luego no ha sido por ningún tipo de ayuda de las administraciones públicas. Estamos sobreviviendo a través de nuestros propios recursos. Por otro lado, hemos sido solidarios con diversos colectivos, entregando 2000 unidades de pantallas y gafas protectoras, respectivamente, a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla, Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, también hemos suministrado de material sanitario a las siguientes instituciones y corporaciones: Ayuntamiento de Écija para la distribución a la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, y Protección Civil; Hotel Alcora (actualmente, se ha rehabilitado para acoger a personas contagiadas en fase avanzada); Residencia de Mayores San Juan de Dios, de Sevilla. (muy golpeada por el Covid-19); Residencia de Mayores San Miguel (Sanlúcar la Mayor); Hospital de Osuna; Ayuntamiento de Paradas y Ayuntamiento de Valencina de la Concepción.

Valor añadido que aportáis a la sociedad como óptica...

Las raíces andaluzas. Somos una entidad netamente andaluza y con personal muy joven con ganas de crecer. Al mismo tiempo, trabajamos como importadores y trabajadores con precios asequibles al ser autosuficientes en la producción de los materiales que vendemos. No existen intermediarios. Todo es ‘made in Sevilla’.

Recomendaciones sanitarias para el público...

(Ver vídeo en imagen destacada ofrecido por Patricia Martínez Ortega, óptica titular en Look Look)