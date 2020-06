Zotal, el azote del coronavirus

No es fácil reinventarse y hacerle frente a la adversidad. Sobre todo en los tiempos que corren, en los que un enemigo invisible anda suelto. Ahora parece que se encuentra estático pero, ¿quién sabe cuándo volverá a atacar? A pesar de que hay expertos de que estudian cada día la posibilidad de un nuevo brote, nos encontramos en una situación en la que la incertidumbre continua siendo la peor aliada que podría tener España a su lado. Sin embargo, parte de nuestro sector privado mantiene firme su disputa en esta carrera de fondo para paliar la crisis en la medida de sus posibilidades y, evidentemente, desde sus respectivas posiciones profesionales.

Es precisamente en esta batalla por la reinvención donde Zotal Laboratorios realiza una labor fundamental, especialmente a raíz de sus nuevos productos, Zotal Zero y Zotal D, cuyo propósito es disipar cualquier resto del virus de nuestros hogares.

El director general de la compañía, Daniel Tejera Martínez, nos cuenta, de forma muy personal, la trayectoria de una entidad que lidera, después de cuatro generaciones con el riguroso propósito de continuar con la innovación, desde sus laboratorios, en el campo de la desinfección.

¿Cuándo nace Zotal?

Laboratorios Zotal nace en 1909. José Tejera de La Torre, fundador de la compañía, compra ese año la marca y los derechos de fabricación del producto en el Reino Unido. Algunos años antes se empezó a importar el desinfectante Zotal, las buenas ventas y la eficacia demostrada se tradujeron en formalizar la inversión y empezar a fabricarlo en la provincia de Sevilla. Zotal Laboratorios sigue siendo una empresa familiar, ya en cuarta generación, andaluza y con clara vocación de continuidad.

La compañía ha apostado por...

En los últimos años la empresa ha apostado fuertemente por la innovación por tres vías diferentes. La primera de ellas, siendo una empresa de referencia en el campo de la higiene, ha sido trabajar constantemente en nuestros productos actualmente comercializados para contar con fórmulas que estén siempre por delante de la legislación europea en la calidad de sus dosieres de registro desde el punto de vista de la eficacia, seguridad e impacto medioambiental. Los nuestros son productos vivos sobre los que se trabaja permanentemente, buscando reducir el contenido en disolventes, optimizar la sinergia de nuestros ingredientes activos e incrementar el conocimiento del espectro de eficacia de los mismos como ha ocurrido en el caso de los ensayos de eficacia frente a coronavirus.

La segunda línea ha sido el desarrollo de nuevos formulados con ingredientes activos diferentes para completar nuestros catálogos de desinfectantes, insecticidas, rodenticidas y detergentes, ofreciendo a nuestros clientes más variedad y un mejor ajuste a sus necesidades a través de una oferta más diversificada.

Por su parte, la tercera línea se ha centrado en desarrollar productos para áreas en las que no estábamos presentes, siempre con la premisa de ofrecer una calidad y eficacia que el consumidor no dude en calificar de excelente y la seguridad y tranquilidad para el mismo de que el producto está respaldado por una de las empresas más célebres y veteranas de nuestro país. En este desarrollo hemos incorporado a nuestro catálogo Zotal Zero como un desinfectante concentrado y con capacidad de cubrir una gran superficie dentro del hogar con un solo envase, pero también la gama Zotal Hogar de quitagrasas, limpiabaños antical y eliminaolores que le acompañan para obtener una higiene completa en el hogar.

¿Qué efectividad tiene vuestro producto sobre el coronavirus?

En la Unión Europea los reclamos de eficacia de los desinfectantes deben estar siempre apoyados en ensayos de laboratorio que se realizan en organismos acreditados y en condiciones estándar, las denominadas normas UNE-EN. Hay un tipo de norma diferente, a determinados niveles de dificultad, para cada tipo de microorganismo a eliminar y aplicación o modo de uso a seguir, y para el caso concreto de los virus un desinfectante de superficies para uso en el área médica o civil debe cumplir con la norma UNE-EN 14476. Nuestros productos Zotal D y Zotal Zero se han sometido a este ensayo en un laboratorio independiente, y en el caso de esta norma se puede escoger si la misma se quiere realizar en condiciones de baja suciedad o de alta suciedad, que equivaldrían a la necesidad de limpiar bien el área a desinfectar antes del tratamiento o no para que el producto funcione.

Desde la compañía, hemos optado por realizar el ensayo en condiciones de alta suciedad porque pensamos que así se asemeja más a la realidad que luego encontramos en el uso práctico. En esas condiciones, a partir del 1% de concentración ambos productos eliminan coronavirus humano con un tiempo de contacto de 30 minutos, sin ningún crecimiento del mismo en los cultivos celulares.

¿En qué países y ciudades operáis?

Recientemente se han doblado los esfuerzos en el departamento de Exportación de la compañía. Ya vendemos en más de 30 países de 4 Continentes; el último continente al que esperamos llegar en 2021 es a Oceanía dónde acabamos de firmar contrato de distribución en Australia. En estos momentos la exportación supone un 20% de la facturación de la empresa y esperamos duplicar ese valor en los próximos años.

Zotal, a nivel empresarial, aporta con respecto a la competencia...

Creemos que aportamos un rigor absoluto en la forma de relacionarnos con todos los interlocutores de la cadena. Buscamos dotar a nuestros fabricados de un perfil toxicológico y medioambiental óptimos para la seguridad del usuario y del planeta.

Todos nuestros productos se fabrican con Sustancias Activas recogidas dentro de la lista del Reglamento Europeo de Productos Biocidas, y los excipientes están registrados en REACH, y el 100% de nuestro catálogo está debidamente registrado en la Administración correspondiente, sea el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en el caso de los medicamentos que fabricamos.

El gran valor añadido que la empresa aporta al mercado es la garantía y confianza que generan todos sus fabricados, que se asocian siempre a una gran eficacia.

¿Qué productos tenéis en mente sacar al mercado?

En breve lanzamos un Desinfectante listo al uso para el entorno ganadero y de mascotas; un higienizante para el entorno doméstico dentro de la línea Zotal Hogar; un Collar antiparasitario para perros para combatir pulgas, garrapatas y leishmania y dos insecticidas concentrados para uso doméstico en envases versátiles. Desarrollaremos soluciones para usos domésticos y profesionales y para el bienestar animal.