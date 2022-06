¿Qué cubre un seguro de comunidad?

Dependiendo de la compañía, podemos encontrarnos con establecimiento de franquicias a partir de los 15 años sin reformas, 20 años o incluso 30 años. Cuando la vivienda tiene más de 45 años y no se han realizado reformas es posible que las compañías no puedan ni siquiera proporcionarnos oferta.

Respecto a los propios daños al inmueble, ningún seguro de hogar va a dar cobertura a las zonas comunes de un edificio de viviendas por lo que la única forma de tener cobertura es contratando un seguro para la comunidad. Estas coberturas son importantes para el día a día de la comunidad y afectan a todos los vecinos. Por ejemplo, si el cristal de la puerta de acceso al edificio se rompe; si se produce un atasco (no todas las compañías lo cubren) o rotura en las tuberías comunitarias y se está mojando el portal o está afectando a su propia vivienda, etc.

Las comunidades de vecinos viven a menudo situaciones de incertidumbre cuando se produce un siniestro en el edificio que habitan. La rotura de la caldera, goteras en la terraza o los daños en el ascensor provocan que una comunidad no asegurada o infrasegurada, tenga que hacer frente a una derrama cuantiosa para pagar los desperfectos. Como los daños son casi siempre imprevistos, no a todos los inquilinos les viene bien afrontar una cantidad de dinero elevada para arreglarlos. Este hecho provoca que, muchas veces, se produzcan discusiones entre los interesados.

LO QUE OCURRE CUANDO TENEMOS UN SEGURO DE COMUNIDAD

Por ejemplo, si se desprende una parte de la cornisa del edificio y provoca un perjuicio a un viandante, el seguro de comunidad se haría cargo de la compensación por los daños causados. De la misma manera, también protege al resto de propietarios y copropietarios frente a daños que puedan sufrir dentro del edificio, no obstante, no están considerados como terceros dentro de la póliza. Por ejemplo, si el vehículo de uno de los propietarios de un bloque de viviendas resulta dañado por el desprendimiento de una cornisa del edificio, será indemnizado por la cobertura de RC. Ahora bien, esto se realizará por la parte proporcional del seguro del resto de sus vecinos y no de la suya. Esto se debe a que una persona no puede ser considerada tercera frente a sí misma.

LO QUE OCURRE CUANDO NO TENEMOS UN SEGURO DE COMUNIDAD

Si al caer el material de la cornisa del edificio se causan daños a las personas que estaban en la calle, la responsabilidad es de los propietarios, y por tanto serán los propietarios los que paguen las posibles indemnizaciones que se reclamen.