Mercadona adopta nuevas medidas en todos sus supermercados

- Se informará a los clientes de las recomendaciones generales para acudir a realizar el acto de compra, tanto a través de los miembros de la plantilla como por medio de cartelería, megafonía y redes sociales. Entre estas recomendaciones están:

■ Acudir solamente una persona a realizar la compra (no en familia, o con niños o grupos).

■ No acudir a realizar la compra personas que formen parte de los grupos de riesgo; ancianos, personas con enfermedades crónicas...

■ Personas que tendrán preferencia para acceder a sus compras en nuestras tiendas: mayores, personas con discapacidad, con movilidad reducida, embarazadas, y los acompañantes necesarios.

■ Espaciar la compra a lo largo del día y no a la hora de apertura del establecimiento. Con ello, hay garantía de poder atender a todos los clientes cada día.

■ Por solidaridad, realizar la compra con agilidad y rapidez.

■ No almacenar innecesariamente productos: el suministro deproductos de primera necesidad está más que garantizado.

■ Pagar preferentemente con tarjeta y evitar el uso de dinero en efectivo.

■ La responsabilidad última de cumplir las recomendaciones de distancia, aforo máximo, etc. implantadas recae en las propias personas que deben respetarlas. Así como utilizar guantes para manipular los productos perecederos y que están a su disposiciónen el centro.