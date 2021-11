MIGASA, primera empresa aceitera de España en obtener el certificado «Zero a vertedero»

MIGASA, primera empresa agroalimentaria de Andalucía por volumen de facturación y principal compañía exportadora de aceite de oliva de España, es desde hoy también la primera empresa del sector oleícola de España en obtener el sello “de Residuos a Recursos: Zero a vertedero”. Diego Gallego, Presidente de MIGASA, ha recibido hoy este sello en presencia de José María Bellido, alcalde de Córdoba, y de Blanca Torrent, Presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC).

Este certificado, representa y visibiliza el compromiso social y medioambiental de esta empresa de origen familiar que ha realizado un proceso de conversión de recursos y capacitación de sus equipos de trabajo para obtenerlo. La obtención del sello “de Residuos a Recursos: Zero a vertedero” supone que los residuos de su planta de Alcolea (Córdoba), dedicada fundamentalmente al envasado de aceites, se reintegran en los procesos de producción como materias primas, no llegando de esta manera a los vertederos.

“La obtención del sello “de Residuos a Recursos: Zero a vertedero” es un hito para nuestra empresa, focalizada en la sostenibilidad y en la eficiencia, y no hubiera sido posible sin el compromiso de todo nuestro equipo: no solo de los 150 trabajadores de nuestra planta cordobesa, que han sido claves, sino de toda la compañía. Creemos en la excelencia de nuestro trabajo y en la responsabilidad que tenemos con la mejora de nuestro entorno, tanto social como medioambiental. Estos valores que compartimos las más de 1.200 personas que formamos parte de MIGASA son los que sin duda han permitido que hoy recibamos este exigente sello”, ha señalado Diego Gallego, presidente de MIGASA durante la entrega de la certificación de manos de César Martín-Duarte, Director de la Zona Sur de SAICA NATUR.

MIGASA se ha convertido así en la primera empresa nacional de su sector en contar con la distinción “de Residuos a Recursos: Zero a vertedero” apostando así por el fomento de la economía circular y la sostenibilidad de sus procesos desde su planta cordobesa. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado “la importancia de contar en Córdoba con empresas que son un referente. Que invierten tiempo y recursos para transformar su negocio y ser más sostenibles, y que lo hacen innovando en un sector tradicional y fundamental para nuestro tejido productivo”. Bellido ha recordado también que “el impulso de la economía circular forma parte de la hoja de ruta de este Ayuntamiento. Estamos orientando nuestras políticas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr una ciudad más saludable y habitable, desde la colaboración de todos los actores implicados”.

El sello “de Residuos a Recursos: Zero a vertedero” significa que al menos el 95% de los residuos que se producen en los procesos de la planta cordobesa de MIGASA se reintroducen en la industria como materias primas, evitando así que terminen en vertederos y fomentando la economía circular y la meta de 0 desperdicio (0 waste). En este sentido, la Delegada de Reactivación Económica y Presidenta del IMDEEC, Blanca Torrent, ha recordado la importancia de que “la dinamización y reactivación de nuestra economía vayan de la mano del respeto al entorno y la sostenibilidad. No solo se trata de una necesidad y de un compromiso, sino de un importante activo para nuestras pymes, y de una herramienta que permite también aumentar la competitividad y generar nuevas oportunidades. Y es importante que el sector agroindustrial, uno de los motores de nuestra economía, lidere con el ejemplo”.

Por su parte, el delegado provincial de Córdoba de Agricultura de la Junta de Andalucía, Juan Ramón Pérez, ha señalado que MIGASA es “un ejemplo de lo que está sucediendo en la industria, motor principal de nuestra comunidad autónoma, y en nuestra provincia con la innovación, la sostenibilidad y la apuesta por la revolución verde y la economía circular, y que coincide con los pilares que está impulsando el gobierno del cambio de la Junta de Andalucía. Precisamente esta semana, en la que se ha estado debatiendo en la Cumbre del Clima de Glasgow, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto en valor ese impulso y apoyo de la Junta al sector agroalimentario, porque queremos liderar ese cambio. Muestra de este trabajo es la certificación obtenida por MIGASA, que refleja esa innovación y sostenibilidad que está haciendo que Andalucía lidere este campo. Y el sector agroindustrial puede contar con nosotros para seguir avanzando en esta línea desde la colaboración público-privada”.