¿Muerto Iglesias, se acabó la rabia?

La desconfianza descansa además en esa reforma fiscal que sigue estando ahí, sobre el mundo empresarial como una espada de Damocles que, con los efectos desastrosos de la pandemia, va más allá de una espada para convertirse en una soga al cuello de manera que Iglesias superaría al mismo Dios que, como se sabe, aprieta, pero no ahoga. En España sólo se habla últimamente de dos asuntos: de virus y de miles y miles de millones de euros procedentes del Estado y de la UE, pero por más blandos que sean los créditos y por más ayudas que ofrezca el Estado, el dinero habrá que reponerlo y la economía tendrá que, por lo menos, estabilizarse con el tiempo, ¿cómo se logra esto? Al menos este plumilla que les escribe no lo tiene claro, por más que intenta documentarse sobre el asunto.

Pablo Iglesias no es un perro, que conste –lo digo por el título de estas líneas-, bastantes insultos graves y gravísimos tiene que aguantar el hombre y yo he dicho en este mismo diario que hace lo que debe: marcar distancias con el PSOE para que no se lo trague como hizo con el PCE e IU y en Andalucía con los andalucistas que ahora creo que harían mucha falta, pero en su versión “Andalucía, por sí, para España y la Humanidad”. Iglesias es un hueso duro de roer y aquí en la Madre Patria lo que pasa es que es vicepresidente con aspiraciones estatalizadoras y eso hoy a muchos les suena a revolución de 1917, no se van a cargar a la URSS y China se va a hacer capitalista para que venga ahora un chico de cuarenta y pocos años a empezar a querer cambiar las normas de la socioeconomía dominante.