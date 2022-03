«No habrá desabastecimiento alimentario en España», afirma el Gobierno

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado este lunes que no habrá desabastecimiento alimentario en España, tras el fuerte impacto que está teniendo el conflicto bélico de Ucrania, uno de los principales 'graneros' de Europa, en el sector agroalimentario, aunque sí que ha avanzado que se está trabajando para importar algunas materias primas de fuera de la UE para tener un mayor aprovisionamiento.

"No es una situación ni mucho menos de las más graves, tenemos un nivel altísimo de abastecimiento alimentario y es un motivo de orgullo. Tenemos un nivel de autonomía alimentaria que me permite decir que no hay ningún problema de desabastecimiento, a pesar de las imágenes que están saliendo de acaparamiento de productos, que no tiene sentido", ha asegurado Planas durante su participación en Los Desayunos Informativos de Europa Press.

Sin embargo, Planas sí que ha reconocido que España tiene "elementos de vulnerabilidad" como es el caso del maíz, donde importa el 22% a Ucrania, o el medio millón de toneladas que se compra de aceite de girasol. "Estamos tratando de dar una respuesta a esas compras mediante la facilitación de importaciones a la UE", ha asegurado, y ha detallado que ya se está avanzando en contactos para traer materias primas de Argentina y Estados Unidos, entre otros mercados.

Respecto a la situación del aceite de girasol, donde algunas industrias como la del dulce y las conserveras han alertado de que se están quedando sin existencias, Planas ha asegurado que está trabajando en "abastecimienetos alternativos", al tiempo que ha puesto en valor y defendido la calidad del aceite de oliva como su sustitutivo.