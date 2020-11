Ofertas de empleo en fábricas industriales y en factorías digitales

Segunda panorámica de información y orientación sobre los perfiles profesionales y sobre los sectores laborales donde está el dinamismo de los empleos con más futuro. También durante este periodo del coronavirus, en el que muchas más personas necesitan descubrir las realidades económicas pujantes antes, durante y después de la pandemia. He aquí algunos ejemplos a tener en cuenta de empleos que se están demandando ahora en Sevilla. Y, al igual que hicimos el pasado lunes 26 de octubre, difundiremos más en sucesivas publicaciones.

Desde la FP a la Industria 4.0

Titulación de Formación Profesional Grado Superior y experiencia de al menos cinco años en el sector industrial son algunos de los requisitos de la oferta de empleo convocada por Between Technology para el puesto de Responsable de Informática en Industria 4.0 en una empresa industrial de Sevilla. Para incorporarse con contrato indefinido en el equipo de I+D de una empresa de automatización de procesos industriales con el envase y el envasado. La retribución anual está entre los 36.000 y los 42.000 euros brutos. Se valoran mucho los fundamentos en robótica y automatización industrial, en el Internet de las Cosas (IoT), en lenguajes de programación (Phyton, C++, C#, Java, Ruby), en bases de datos.

Automatización de factorías y almacenes.

Otro ejemplo de las necesidades que tienen las empresas industriales para mantener la evolución de su funcionamiento está en una de las cinco ofertas de empleo que ha lanzado recientemente la sevillana Strugal, muy potente en el diseño y fabricación de productos para edificaciones (perfilería de aluminio, panel composite, poliamidas, etc.), con sede central en el Polígono Industrial La Red Sur, en Alcalá de Guadaíra. Busca un Programador - Técnico de Software y pueden aspirar titulados en Formación Profesional Grado Superior con al menos tres años de experiencia en lenguaje SQL y lenguajes de programación web. Entre los cometidos a los que se dedicará dentro del departamento de informática de Strugal es la ampliación del almacén regulador, inteligente y automatizado, así como participar en la implantación de un modelo industria 4.0 para conectar las máquinas de fábrica, extraer datos de su comportamiento y tomar decisiones que mejoren el funcionamiento de la planta.

La vuelta al mundo de suelo en suelo.

La transformación de sectores tradicionales muchas veces nos pasa desapercibida. En este caso, porque la tenemos bajo nuestros pies. La empresa sevillana Polygroup es de nivel internacional como fabricante e instalador de pavimentos que son suelos técnicos elevados. Los que pisamos en el interior de edificios de oficinas, terminales de aeropuertos, estaciones de metro, etc. Polygroup, que tiene su sede central en el Polígono Navisur, de Valencina de la Concepción, busca actualmente estos tres tipos de perfiles: jefe de taller, carpinteros y técnico de calidad. En el primer caso, con experiencia en fábricas relacionadas con carpintería de madera, de aluminio, mobiliario y afines. Seleccionan carpinteros con capacidad y experiencia para integrarse en entorno industrial y para participar en el montaje. Y un profesional del control de calidad en materias primas, proveedores, producto terminado, cumplimiento de los estándares para certificaciones, entre otros cometidos.

Derecho aplicado a las negociaciones y contratos.

La formación que aúna fundamentos en leyes y en la operativa de los negocios sigue siendo una fortaleza para la empleabilidad, sobre todo si se procura estar al día de los nuevos formatos y requerimientos de las empresas que participan en la cadena de valor de los procesos productivos y de la prestación de servicios. Por ejemplo, la oferta de empleo que ha convocado la empresa Quintas Energy, con sede central en la sevillana Plaza Nueva, para incorporar a su equipo legal a una persona que gestione los derechos y obligaciones derivados de los contratos que sustentan su actividad para inversores en el sector de gestión de activos en plantas de producción de energías renovables en países de Europa, América y Oceanía. Quintas Energy se ha especializado en ello y suma ya 200 personas en plantilla entre consultores, ingenieros, financieros, abogados y tecnólogos.

Diseñador de Producto o Gestor de Producto.

Acreditar cualidades como Product Designer o como Product Manager es muy bien visto en la valoración interna y externa de las ofertas y demandas. Una de las jóvenes empresas más elogiadas en Sevilla por su crecimiento basado en el talento es el estudio de diseño digital Z1. Casi nadie sabe que detrás de la gasolinera de la calle Torneo existe una empresa que denomina Magma a su sede, que la comparte con jóvenes emprendedores para colaborar y experimentar, y que está aumentando su plantilla a gran velocidad, ya son 50 en modo presencial o en remoto, porque tiene clientes de primer nivel en Norteamérica, Europa y Asia. De las seis ofertas de empleo convocadas en fechas recientes, una es de Product Designer, para ser capaz de diseñar un producto digital, como una aplicación para escritorio y para móviles, que cubra todas las expectativas del cliente en funcionalidad y en estética. Teniendo dominio de herramientas como Figma, Sketch, Adobe Suite, Zeplin, InVision y Control Jira. Y otro perfil que buscan es el de Product Manager, donde se valora mucho la capacidad de sustentar un proyecto desde su ideación hasta su implementación en manos del cliente, asociando bien la carga de innovación, la viabilidad técnica, la experiencia de usuario y la orientación comercial. Imprescindible manejarse perfectamente en inglés, como se requiere en la búsqueda de candidatos por parte de las empresas más internacionalizadas.

Al frente de equipos y de proyectos.

Los jóvenes y los menos jóvenes tienen muchas más opciones de empleabilidad si son capaces de dar un paso al frente y asumir cometidos de gestión de equipos y de proyectos. Son perfiles cada vez más demandados. Por ejemplo, entre las más de 30 ofertas de empleo que ha convocado más recientemente la empresa tecnológica sevillana Soltel, está la de jefe de equipo de software, y otra de jefe de proyecto. Para la primera, plantea como requisitos tener como estudios al menos el Ciclo Formativo de Grado Superior, la certificación PMP (siglas de Project Management Professional, es una acreditación de la cualificación en dirección de proyectos) y experiencia en programas de administración electrónica. En la convocatoria para jefe de proyecto, los aspirantes pueden tener Formación Profesional de Grado Superior y experiencia en redacción de ofertas, control económico de proyectos relacionados con Administraciones Públicas, entre otras cualidades. Soltel está especializada sobre todo en ayudar a las empresas y a las instituciones en sus procesos de transformación digital, y tiene más de 200 trabajadores, incluyendo sus delegaciones en España y América Latina. Tiene su sede central en el Parque Científico Tecnológico Cartuja. Muchas de sus actuales ofertas de empleo son para estar en Madrid o en Barcelona.

Programador de sistemas con lenguaje Java.

El perfil de programador informático con dominio en el lenguaje de programación Java y su evolución sigue siendo muy demandado. Hoy en día hay decenas de empresas en Sevilla y su área metropolitana que buscan a personas cualificadas en esos fundamentos del software. Es una de las siete ofertas de empleo que tiene ahora abiertas la empresa tecnológica sevillana Isotrol, una de las pioneras en establecerse y desarrollarse desde el Parque Científico Tecnológico Cartuja, con 260 personas en plantilla y especializada en el desarrollo de sistemas de monitorización y control en remoto de centrales de producción de energías renovables y redes de distribución eléctrica. Sus sistemas se utilizan en más de 1.880 plantas de renovables en 41 países.

En sucesivas publicaciones, al igual que hicimos el pasado lunes 26 de octubre, incluiremos otras referencias con ejemplos en marketing, en equipos comerciales, en consultoría, en logística, en seguridad, en investigación, etc.