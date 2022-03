Premio a dos empresarias sevillanas con motivo del Día Internacional de la Mujer

La Cámara de Comercio de Sevilla ha hecho entrega del Premio de Reconocimiento a la Mujer Empresaria Sevillana.

El encuentro ha estado presidido por el Presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero y por la Presidenta de la Asociación de Mujeres Hispalenses, Vanessa Muñoz.

En esta XVI edición, el premio “Trayectoria empresarial” ha recaído en la diseñadora de calzado y empresaria, Nuria Martínez Cobo, y se ha reconocido la “Capacidad emprendedora” de Noemí Delgado Ramírez, promotora de la empresa Entrena!.

Este reconocimiento se enmarca en el Programa de Apoyo a la Mujer Empresaria (PAEM) que la Cámara de Comercio desarrolla desde su Ventanilla Única Empresarial, que ha culminado 2021 con la creación de 102 empresas constituidas por mujeres, y más de 350 usuarias atendidas.

Desde su puesta en marcha en el año 2000 el Programa PAEM ha asesorado a más de 9.000 usuarias, y ha contribuido a la creación de 2.886 empresas lideradas por mujeres.

Se trata en su mayoría de mujeres de entre 25 a 54 años, aunque también acuden mujeres menores de 25 años con proyectos empresariales viables.

Las actividades empresariales que predominan entre las emprendedoras sevillanas son las del sector comercial (prendas de vestir y complementos, alimentación, artículos de regalo y herboristerías entre otras) con un 32%, seguida de las actividades profesionales tales como ( abogadas, consultoras de medioambiente y calidad, ahorro energético y profesionales del sector sanitario) que alcanzan el 26%. También destacan las actividades de servicios personales como ( peluquerías, centros de belleza y estética) y en actividades formativas como ( academias de idiomas y centros de formación y enseñanza) abarcando el 21%. El resto un 4% lo componen actividades encuadradas dentro de industria y de fabricación.

Datos que sitúan a la Cámara de Comercio de Sevilla, en la tercera posición en asesoramiento y ayuda a la creación de empresas lideradas por mujeres.

Durante su intervención, el Presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero ha explicado que “este año queremos reconocer de manera muy significativa a todas las empresarias, que están sosteniendo la economía y el empleo de nuestro país, que con esfuerzo y entusiasmo intentan capear la crisis de la mejor manera posible. Mi reconocimiento, también, a todos las empresarias que irremediablemente tuvieron que acogerse a los ERTE para poder seguir subsistiendo y también a todos las que, lamentablemente, se vieron abocadas al cierre, a las que animo a reinventarse y volver a empezar. Desde la Cámara a través del programa Paem, podemos prestarles la ayuda necesaria para iniciar una nueva actividad empresarial”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Hispalenses, Vanessa Muñoz ha resaltado la labor que la Cámara de Comercio realiza un año más donde “se premia y valora el esfuerzo que han hecho estas dos empresarias sevillanas con su emprendimiento y sus ganas de seguir adelante. Tras un año cómo el pasado, ser referentes cómo vosotras es un enorme acto de valentía y orgullo para la provincia de Sevilla, porque Sevilla y Andalucía necesita mujeres empresarias promotoras de modelo de referencia para otras emprendedoras”.

Durante la entrega del reconocimiento la diseñadora Nuria Cobo ha agradecido este primer premio que recibe “estoy muy ilusionada especialmente porque es mi primer premio y porque me lo dan cómo mujer empresaria”.

Nuria Cobo ha hecho referencia a su familia, para ella el origen y apoyo de su negocio. “Vengo acompañada de mis padres que son el origen de mi negocio, de mi marido y mi hijo mayor que me ayudan y me apoyan en el desarrollo de mi labor cómo empresaria”.

“Este premio me sirve para transmitir a todas las emprendedoras y empresarias que he disfrutado y disfruto mucho la empresa, pero que también he sufrido mucho y he padecido graves problemas económicos. Por lo que puedo decir, por experiencia, que después de perderlo todo se puede salir de las dificultades. Yo le diría a los empresarios y empresarias que entrenen todos los días porque nunca se sabe cuando será tu carrera. Hay que saber muy bien qué batallas hay que pelear en la vida y centrarse en la que verdaderamente te saca adelante y en mi caso era mi empresa y mi familia que es mi gran empresa y mi equipo. Gracias a todos ellos, vendemos en toda España y en el Extranjero y paseamos la moda de Sevilla por todas partes con mucho orgullo”.

Sobre la crisis provocada por la pandemia, Nuria Cobo asegura haber salido reforzada “gracias, principalmente a mis clientas que confiaron en nuestro proyecto.”

Por su parte, Noemí Delgado Ramírez, promotora de la empresa Entrena Universo Running. Ha agradecido el premio recibido especialmente a la Cámara que “me ayudó en mi andadura empresarial a través de la Ventanilla Única y al Programa PAEM. Con la Cámara, su asesoramiento y ayudas de microcréditos, he podido poner en marcha mi proyecto, mi idea, y mi ilusión, que era emprender en el mundo deportivo, que supone además, un reto añadido porque se trata de un mundo muy masculinizado, y es un orgullo que muchos deportistas hombres y mujeres confíen en mí cómo entrenadora. Pero, especialmente, me siento muy orgullosa porque el mundo del deporte tenga cabida en este tipo de reconocimientos”, ha explicado Noemí Delgado.

PERFIL DE LAS GALARDONADAS “MUJER EMPRESARIA SEVILLANA 2021”

Nuria Martínez Cobo. Premio a la Trayectoria Empresarial

Reconocida diseñadora de calzado, lleva más de 20 años dedicada a este sector y toda una vida viviendo “entre tacones”, ya que proviene de una familia de tradición zapatera.

Su establecimiento comercial “Nuria Cobo”, está ubicado en la Calle Rosario, y cuenta además con venta online.

Noemí Delgado Ramírez. Entrena!. Reconocimiento a la “Capacidad emprendedora”

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Noemí es especialista en alto rendimiento en carrera y en triatlón.

Lleva más de 10 años trabajando con deportistas profesionales y ha sido campeona y subcampeona de Andalucía en carrera por montaña.

Desde su centro, ubicado en el Polígono Store, trabaja para mejorar y aumentar el rendimiento físico de los corredores.