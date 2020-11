Serie Antidisturbios: cómo proyectar adoctrinamiento progre

La multinacional Movistar/Telefónica empezó a llevar no hace mucho a su oferta televisual propia (#0) la serie Antidisturbios, levantando una gran polémica entre las instituciones representativas de la Policía Nacional española que argumentaban que no se veían representados en la filmación, al revés, se sentían ofendidos con ciertas escenas. No es para tanto, pero sí es cierto que la serie es un ejemplo de adoctrinamiento cultural posmoderno.

De Telefónica a Movistar

El germen de Telefónica está en la concesión que el general Primo de Rivera hace en 1924 a ITT (USA). Luego Franco la nacionaliza en 1945. Más tarde, Telefónica se privatiza a mediados de los años 90 del pasado siglo, empieza a hacerlo el gobierno de Felipe González y termina la faena el de José María Aznar. A partir de entonces se expande por los medios de comunicación para desinvertir a principios del siglo XXI y volver a intensificar después su actividad en esos menesteres.

Telefónica llegó a ser el máximo accionista de Antena 3 TV y de Onda Cero, impulsada por el PP en su guerra mediática contra el PSOE-PRISA, mientras que en la actualidad es accionista del Grupo Prisa y propietaria de toda la oferta de Movistar en la TV, para lo cual ha consumado alianzas con Netflix, Disney+, Orange y Pluto, entre otras plataformas. En 2017, los accionistas principales de Telefónica eran: BlackRock (USA): 6,7% del capital, BBVA (E): 6%, Société Générale (F): 5,7%, y La Caixa (E): 5,2%, una situación que no ha variado sustancialmente en nuestros días, si acaso destacar una bajada en la participación del fondo de inversión estadounidense BlackRock que casi ha logrado el don de la ubicuidad porque está presente en casi todas las grandes empresas del mundo.

Según informa Merca2 , “Telefónica ya brinda conectividad 5G NSA (‘Non Stand Alone’) a sus clientes. Es decir, se trata de una conectividad que todavía no tiene el estándar 5G, pero a la que pueden conectarse quienes tengan teléfonos con esta tecnología”.

A Movistar le ha dado por adaptarse al mercado del futuro que no somos los viejos ni siquiera los mayores sino el personal progre de 40 años hacia atrás, esa población que consume más y mejor lo que Movistar vende y tiene lavada la mente por teorías de zapatillas y batín relacionadas con la desigualdad de la mujer o la caridad laica a la que llaman solidaridad. Y por supuesto, como nos ha pasado a todos y todas, les gusta la limpieza de sangre en el planeta Tierra, esto es, que a nadie le huelan las axilas y que todos vayamos al gimnasio y le recemos a nuestro propio cuerpo al menos una vez al día. Hermosas y justas pretensiones que al final quedan en el humo dormido del tiempo, qué le vamos a hacer si la vida es así, no la he inventado yo, que diría Sandro Giacobbe.

Así, en el seno de esta estrategia, es como ha nacido la serie de seis episodios titulada Antidisturbios, creada y coescrita por Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, una buena serie en la que se aprovecha para consolidar la nueva mentalidad pseudoprogresista posmoderna.

El argumento de la serie es el siguiente: seis agentes antidisturbios ejecutan un problemático desahucio en Madrid, zona de Lavapiés, porque unas 30 personas ofrecen resistencia, pero el desalojo se complica y sucede una tragedia. Un equipo de Asuntos Internos de la Policía será el encargado de investigar los hechos, ante los cuales los seis policías podrían enfrentarse a una acusación de graves consecuencias. El grupo de agentes busca una salida por su cuenta, complicando aún más la situación. La joven Laia Urquijo, una de las agentes de Asuntos Internos, se obsesiona con el caso y comienza a investigar, descubriendo poco a poco mucho más de lo que jamás hubiera imaginado.

¿Cuáles son las claves a tener en cuenta para explicarse la transmisión ideológica de Antidisturbios? Veámoslas.

Presentación en el festival de San Sebastián

A primera vista, en una visión superficial del inicio de la serie, estamos ante una situación donde da la impresión de que se proyecta una acción policial brutal contra seres indefensos que protegían a la familia que iba a ser desahuciada de una humilde y ruinosa vivienda por falta de pago al banco. Este hecho dotó a la serie de una “fama” a medida del pensamiento de una izquierda radical o radicalizada en mayor o menor medida.

El estreno de Antidisturbios en el Festival de cine de San Sebastián supuso un punto positivo para la serie dado el contexto político que desde siempre ha estado presente con fuerza en la citada ciudad, la Donostia donde el movimiento independentista vasco ha poseído un poder especial.

“La Sección Oficial de la 68 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián acogió el pase de Antidisturbios, de Rodrigo Sorogoyen , que se programará fuera de concurso”, indicaba la información oficial del certamen.

Buenos y malos

El ojo y el cerebro humanos, en numerosas ocasiones, no ven ni observan lo que tienen delante sino lo que quieren tener delante. Un lenguaje no verbal consistente, por ejemplo, en las caracterizaciones magnificas de los actores que encarnaban a los policías antidisturbios, sus rostros extremadamente serios, sus miradas crispadas, son suficientes para que ciertas mentes se sientan satisfechas en sus anhelos de que existan unos malos en la serie: la policía. La secuencia del desalojo es mucho más compleja, por suerte, pero la lectura simplista ya está hecha y se expande entre la población joven que deseaba que algo así existiera por una pre-disposición de años. Sorogoyen hacía bien su trabajo, es inocente y a la vez responsable -para su mérito profesional- de este hecho.

Por tanto, a partir de la visión ligera de un arranque serial, lo cierto es que se proyecta en el receptor una especie de división heterodoxa entre buenos y malos que la mente del público joven politizado -al que sobre todo va dirigida la serie- simplifica. Los buenos son las personas resistentes a la intervención policial, los malos los antidisturbios. De poco sirve que antes de la intervención policial para sacar de la casa a las numerosas personas que se negaban a abandonarla suplicando una espera y llamadas a autoridades judiciales, el agente al mando de los antidisturbios advirtiera en numerosas ocasiones que depusieran su actitud, así como que llevara a cabo varias llamadas al juez de turno que ordenó sin tapujos el desalojo en una orden que había que cumplir y se cumplió con el consiguiente conflicto. No, en la mente de no pocos receptores el reparto moral y ético ya estaba fijado.

Una muerte negra

El conflicto lo elevan los creadores de la serie a tragedia, con lo cual la maldad de los malos aumenta. Un forcejeo entre dos agentes y varios ciudadanos en el pasillo de la planta donde se ubica la vivienda, situado en un edificio comunal de apartamentos construidos en forma cuadrada alrededor de un patio central, termina por provocar la caída a ese patio de una persona que muere después en un hospital.

Sin embargo, no se trata de un ciudadano cualquiera, es una persona de raza negra que, bajando de una planta superior, se había unido a la protesta por el desalojo. El buenismo con que se ha educado a millones de ciudadanos hará el resto del trabajo: la policía no sólo ha matado a una persona, sino que esa persona es un inmigrante de raza negra que probablemente haya llegado a España en un cayuco o en una patera, huyendo de alguna zona de conflicto. Es, por tanto, alguien digno de ser ubicado en la parte desgraciada de la vida. Da igual su procedencia, su forma de ser, a lo que se dedique, eso da igual, lo importante es que la policía ha provocado la muerte de una persona sumamente vulnerable, según la ideología oficial de la posmodernidad. El efecto sobre el receptor -ya preparado culturalmente para que piense de una manera- es inminente y quienes puedan pedir algo de más complejidad para unos públicos occidentales de mente compleja y democrática son unos racistas y unos xenófobos, eso también forma parte del adoctrinamiento posmoderno.

El desahucio y las llamadas al juez de la policía, los progresistas solidarios con los desahuciados, los negros compañeros de la persona de raza negra fallecida -que también aparecen, aunque sin inmiscuirse en la pelea- la muerte del negro, la represión de la policía, el lenguaje no verbal concretado en los rostros de los policías, he ahí las claves de esta parte de la serie, de la que se desprenden unos efectos concretos sobre los receptores.

¿Y por qué no contra los bancos?

En principio, la maldad reposa en la policía, la serie parece ir contra la policía antidisturbios pero no es así, solamente, sino que en el fondo está la justicia corrupta mezclada con empresarios de la construcción corruptos. Ese juez que a pesar de las explicaciones que recibe del mando policial que lo telefonea para hablarle de la situación y le dice que son seis agentes únicamente para desalojar a unas treinta personas, resulta ser sospechoso para alguien, ¿Para quién? Después lo veremos.

Lo que deseo destacar ahora es que la serie no se decanta por ir al fondo de la cuestión. ¿Por qué existen los desalojos de este tipo? Porque lo desean los bancos que acuden a la justicia para que ésta aplique una legislación decimonónica. Entonces, ¿por qué en lugar de llamarse la serie Antidisturbios no se llama Banqueros? ¿La hubiera patrocinado en tal caso Movistar? Se podría haber llamado también Corrupción y meter en el mismo saco a la alta política, la banca y la justicia. Ya sé que son títulos para la ocasión y también sé que tienen menos gancho, en la vida no sólo hay que tener talento -los creadores de Antidisturbios lo tienen- sino ser listos y arrimarse a los soles que más calientan, es más probable que te den dinero si los protagonistas son unos señores fuertes y agraciados que están todo el día largando tacos y a veces drogándose y dando palos, que complicar el asunto aún más tocando lo intocable y elaborando un guion mucho más complicado y por consiguiente menos comercial.

Asuntos internos

Aunque la policía había avisado por activa y por pasiva -a sus mandos superiores y al juez- de que no eran suficientes agentes para llevar a cabo esa acción, la acción se produjo y la tragedia llevó a los agentes a ser investigados por asuntos internos que intuía que se habían extralimitado en sus funciones. La primera sesión de la comisión de asuntos internos en la que interrogó a los agentes es de época: con aquellos “jueces” no se necesitaban fiscales: las preguntas a sus compañeros y los tonos y poses de sus componentes nos llevaban a concluir que más que una comisión neutral parecía un grupo de abogados defensores de los ciudadanos sublevados.

Si esto en la realidad es así, comprendo el grado de angustia que deben sentir los agentes que caen en manos de estos otros colegas de profesión. Daba la impresión de que el buenismo campaba de nuevo a sus anchas: los agentes eran los elementos negativos y los represaliados los positivos. Con esos “amigos” no se necesitan “enemigos”.

La comisión de asuntos internos parecía tener ya sus convicciones sobre la actuación negativa de sus compañeros. Un componente destacó en esa comisión. Y destacó porque no era un componente sino una componente.

El toque feminista

No podía faltar en esta transmisión ideológico-comercial posmoderna el toque feminista que no es un toque sino todo un abrazo a la causa no ya de la igualdad sino de la superioridad. La mujer, protagonista real de la serie, que formaba parte de la comisión de asuntos internos es la única que se va a complicar la vida en esta historia, por encima de la indiferencia y la torpeza de sus compañeros. Aparece el papel de la heroína, lo mismo de siempre pero ahora en mujer, hay que cumplir con lo políticamente correcto que eso da dinero y permite seguir adelante con una carrera profesional nacional e internacional.

El citado personaje femenino, después de perseguir y condenar a sus compañeros, cae en la cuenta de esa orden tajante del juez para que se lleve a término el desalojo, algo que cualquier espectador avezado percibe desde el principio sin ser de asuntos internos sino de asuntos externos que es el que nos corresponde a los receptores. Sus indagaciones la convierten en líder de la serie y gracias a ellas se encuentra con otra mujer líder: una juez en la sombra que, por órdenes de muy arriba, está indagando en toda la porquería de fondo que por supuesto era ignorada por los antidisturbios, curritos, pegones pero curritos, de una estructura compleja en la que la serie sólo entra de soslayo.

La propaganda feminista en torno a la protagonista se observa nada más iniciarse la serie, cuando ella, en un simple juego familiar de mesa, aparece como una rebelde contra su padre, con miradas desafiantes a su progenitor y pulsos contra el macho en la persona de su padre. Luego incluso se molestará cuando un policía quiere cederle el paso para entrar en un ascensor. La protagonista es la honradez en persona, los hombres no se interesan por ir al fondo menos ella que sí lo hace. Tomas numerosas en primeros planos y en planos cercanos de la protagonista completan el panorama.

Se le da incluso un guiño al partido defensor del feminismo por antonomasia: el PSOE, cuando en una secuencia, en una televisión encendida, aparecen García Ferreras y Javier Aroca, desde La Sexta, dos personas ligadas al PSOE.

Las protestas policiales se han pasado

Toda esta proyección ideológica no quiere decir que las protestas de los organismos representativos de la Policía Nacional hayan sido justas porque la serie muestra precisamente a unos agentes angustiados por problemas personales y profesionales que ya nada tienen que ver con su presunta maldad, al revés, esta parte de la serie la dota de un cierto equilibrio y eso es mérito también de sus impulsores.

En conclusión, entre col y col, lechuga, Movistar se apunta al carro del progresismo y aquí paz y después gloria para ella, sobre todo.