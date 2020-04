Suspenso en Historia: empresa y poder deben asumir las Humanidades

¿Se imaginan ustedes que alguien naciera con 20 años y plena consciencia de sí? ¿Qué haría? ¿Se quedaría con la angustia interior –acaso insoportable- de ignorar quién es, de dónde procede exactamente? ¿Querría vivir como una especie de robot humanizado? Tal vez buscara sus raíces como les ocurre a algunas personas cuando se enteran de que sus padres son sus padres pero de adopción y no los biológicos, esto es, son padres provenientes de una cultura, no de un proceso natural. He aquí un tema de total actualidad que está produciendo numerosos debates.

Perspectiva histórica

El conocimiento de la procedencia y todo su contexto posibilita analizar mejor el presente e imaginarse por dónde puede caminar el futuro. No hay interpretación acertada de quien es alguien o algo sin perspectiva histórica. Uno de los grades males de la sociedad actual es el analfabetismo funcional en materia de Historia en sus más variadas representaciones: historia de la filosofía, de las ideas políticas, económicas, sociales, historia de las mentalidades... Es algo que origina un “malestar de la cultura” y una reducción del sujeto a un ser con una herramienta digital en la mano y multitud de datos en la cabeza sin decodificar. Cuando los alcaldes sevillanos Zoido y Espadas –que ni son por desgracia los primeros políticos que yerran en sus dicciones- afirmaron que la conquista de América partió de Sevilla –y si no fueron ellos fueron sus asesores- todos se convirtieron en un vivo retrato de la actualidad. Es muy triste todo esto porque tampoco hace mucho tiempo que un hombre de letras era alguien muy respetado y ahora debe cargar sobre sus hombros con el sambenito de que lo que sabe no sirve para nada e incluso que lo que hay que hacer es cerrar las facultades donde se enseñan humanidades y si es preciso algunas de ciencias sociales. Hemos pasado de la insistencia de políticos como Julio Anguita quien no paraba de recomendar a quien lo escuchaba que estudiara Historia, a una anemia general en este campo del saber.

El ideal burgués construye y destruye

Es curioso, el mismo ideal burgués que nos condujo al Renacimiento, a la Ilustración y a las revoluciones mentales, industriales y tecnológicas del XIX y del XX, ha derivado ahora en un salvajismo intelectual que lo lleva a ser tan necio que, como escribió Machado, confunde valor y precio. No obstante, tenemos especialistas en historia de la filosofía –como Juan A. Campos González- que afirman: “Sin lugar a dudas la brecha humanista-positivista se acentúa en los siglos XVIII-XIX, cuando, atraídos por los resultados que aportan los saberes físico-matemáticos, obviamos cualquier otro modo de acceso a la realidad. Las consecuencias de este pragmatismo cientificista, pese a traer grandes avances en el campo tecnológico, es haber dejado una carencia humanística que se ha traducido en una crisis existencial que aún hoy sigue vigente. Cabe preguntarse si no ha sido hasta las últimas décadas que la humanidad ni se ha percatado de tal problemática, pero no es así”. Quizás este hecho justifica por qué en el mismo siglo XIX el pensador Wilhem Von Humbolt intentara renovar el sistema educativo –sobre todo universitario- en la Prusia derrotada por las tropas napoleónicas. ¿Y qué hizo Humbolt? Colocó a la Facultad de Filosofía en el centro determinante de su plan con el argumento de que se trataba del saber que conectaba entre sí a todos los demás saberes. Enlazaba de esta manera con Platón quien ya en el siglo V antes de Cristo afirmó que la filosofía era la madre del resto de los saberes. ¿Qué siguen haciendo los físicos de partículas de hoy? Demostrando las geniales intuiciones de los presocráticos atomistas que vivieron en entre los siglos VII-VI antes de Cristo.

El humanista ya es hoy parte de la empresa

Por otra parte, si me coloco en el lugar de ciertos sujetos con cabeza en forma de moneda, ¿quién les ha dicho a ellos que un humanista no es de gran utilidad en una empresa? Pero si es al revés, las empresas tecnológicas están llenas de lo que Ortega llamaba sabios ignorantes, es decir, de especialistas en aspectos muy parciales, mientras que el conocimiento sincrónico que nos inculcan las humanidades y las ciencias sociales tiene la virtud de enfocar los asuntos de manera estructural, es decir, global, y de esta forma es posible poderle explicar a cualquiera la interrelación entre la quiebra de Lehman Brother y el hecho de que ciudadanos de otros países distantes miles de kilómetros de EEUU terminen en el psicólogo o en el psiquiatra. El diario Expansión titulaba el 2 de febrero de 2018: “Las empresas tecnológicas buscan ahora talento de Humanidades” (). “El hemisferio izquierdo del cerebro –recogía el diario- es responsable de las funciones del habla, la escritura, la numeración, las matemáticas y la lógica, mientras que en el hemisferio derecho nacen la creatividad, las emociones y las habilidades de arte y música. Idealmente, una plantilla debería reunir un grupo diverso de personas de los dos tipos. Y esto es algo de lo que son cada vez más conscientes las empresas tecnológicas”. El citado diario añadía: “Google fue creada por un informático (Larry Page) y un matemático (Sergey Brin); Facebook, por un grupo de estudiantes apasionados por la programación y las aplicaciones informáticas de comunicación interpersonal. Pero a medida que la tecnología se vuelve más intuitiva, los algoritmos que hay detrás deben empaparse de cierta humanidad”. De inmediato, recogía unas palabras de Damon Horowitz, exresponsable de ingeniería de Google, quien ha cursado un doctorado en filosofía: "Soy mejor tecnólogo ahora que antes de estudiar Filosofía porque mi sensibilidad humanística ha evolucionado. Ya no veo solo el mundo a través de los ojos de una máquina para reducir toda la realidad a fundamentos lógicos. Ya no doy por hecho que las máquinas pueden solucionar cualquier problema de las personas. En su lugar pretendo que la tecnología facilite a éstas la búsqueda de una solución".

Huir de la estupidez

Ya tenemos algunas razones por las que las empresas necesitan a los especialistas en humanidades y ciencias sociales. En 2012, Google anunció que contrataría a 4.000 doctores en filosofía. La firma vio que no podía permitirse centrar todos sus esfuerzos en el desarrollo de la tecnología, también necesitaba estudiar aspectos como la empatía y las particularidades de las distintas culturas en las que se emplea el buscador. Volvíamos a la idea de Humbolt en el siglo XIX. Científicos de diversas épocas de eso a lo que llamamos “ciencias puras” han justificado los métodos estructurales cualitativos procedentes de los enfoques humanísticos y de ciencias sociales. Basten dos ejemplos: “Tengo por imposible conocer las partes sin conocer el todo, así como también conocer el todo sin conocer particularmente las partes” (Blaise Pascal en el siglo XVII). “El conocimiento aislado que ha obtenido un grupo de especialistas en un campo estrecho no tiene en sí mismo valor de ninguna clase. Sólo tiene valor en el sistema teórico que lo reúne con todo el resto del conocimiento, y solamente en la medida en que contribuya realmente a responder a la pregunta: “¿Qué somos nosotros?” (Erwin Schrödinger, físico y filósofo, Premio Nobel de Física en 1933). Las iniciativas empresariales para sintetizar en su interior a los “técnicos” con los “humanistas” aún dejan mucho que desear, pero por fortuna el panorama es más alentador ahora, de ahí que el pensamiento positivista sea el que hay que revisar a fondo porque da la impresión de que tiende a la estupidez, definida por el filósofo Salvador Pániker de la siguiente manera: “La estupidez consiste, precisamente, en ignorar que somos ignorantes”.

Humanidades y pandemia